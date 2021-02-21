«فارم لينك» تطرح أجود أنواع الأرز البسمتي خلال «جلفود»

دبي - البيان

عرضت «فارم لينك بسمتي» العلامة التجارية الرائدة للأرز البسمتي من شركة «ديساي أجريفودز» لإنتاج وتصدير الأغذية، ومقرها الهند، أجود أنواع الأرز البسمتي المعطّر، إلى جانب منتجاتها الأخرى من الأرز خلال فعاليات معرض «جلفود 2021»، أكبر معرض تجاري سنوي للأغذية والمشروبات في العالم، والذي انطلق اليوم في دبي.

وخلال المعرض، قدم فريق الأرز في «فارم لينك» أحدث مطاحن الأرز في قلب منطقة زراعة الأرز البسمتي الهندية الشهيرة في هاريانا والبنجاب؛ حيث تمكن الزوار من إمساك حبوب الأرز والإحساس بملمسها، والاطلاع مباشرة على جودة العلامة التجارية وتجربة التعبئة والتغليف، مع عرض عبوات الأرز الموزعة على فئات الوزن المختلفة.

وقال ماركو كلينج، الرئيس التنفيذي لشركة «ديساي أجريفودز»: يُعدّ الأرز البسمتي الهندي واحداً من أكثر أنواع الأرز تفضيلاً على مستوى العالم. وبفضل بصمتنا القوية في الهند ومراكز زراعة الأرز الأخرى، وسلسلة التوريد القوية لدينا، وإمكانية تتبع منتجاتنا بشكل كامل على مستوى المزرعة، نحظى بميزة تنافسية على صعيد التوريد المستمر والموثوق بالأرز عالي الجودة. وفي ظل الطلب المتزايد باستمرار على الأرز عالي الجودة في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، نحن على ثقة بأن معرض «جلفود 2021» هو المنصّة الأمثل، لإتاحة وصولنا إلى قاعدة عملائنا المستهدفة، ومساعدتنا على التوسع بنطاق عروض منتجاتنا إلى مناطق جديدة.

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