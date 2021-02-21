"الخليج للملاحة": سفينة "جلف لايف ستوك 2" تحصل على عقد مدته 5 سنوات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي، أن ناقلة المواشي التابعة لها جلف لايف ستوك 2(Gulf Livestock 2) قد أبحرت بعد عدة أشهر من التوقف والرسو لأعمال وأغراض الصيانة الشاملة والمكثفة، وعلى أثر ذلك، حازت الشركة على شهادة التصنيف التي تؤهلها للإبحار للخمسة أعوام المقبلة بكل اقتدار.

وأبرمت السفينة "جلف لايف ستوك 2" عقد إيجار مدته 5 سنوات مع شركة ميرا للشحن الدولي وبقيمة 5.5 مليون دولار صافي ايرادات بعد خصم جميع المصاريف.

ومن المتوقع أن يثمر هذا العقد في دعم أعمال الشركة عموماً وتعزيز السيولة ونمو الإيرادات السنوية، الأمر الذي يقود إلى مزيد من الربحية خلال السنوات المقبلة.

وعلى الرغم من أن عام 2020 كان عاماً صعباً للغاية بالنسبة لقطاع الشحن ونقل البضائع محلياً وعالمياً بسبب الآثار الناجمة عن جائحة كورونا وتأثيرها على قطاع نقل المواشي بشكل عام، فقد تمكنت سفينة GL2 من استكمال أعمال الصيانة الرئيسية التي تمت في حوض أوزاتا ( Ozata) لبناء السفن في مدينة يلوه التركية، وبذلك فقد تم اعادة تجديد السفينة لاستيعاب ونقل المواشي بأمان، ووفق أعلى المعايير الدولية، وبقدرة استيعابية تصل إلى 6500 رأس من الماشية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز