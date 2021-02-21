2.7 مليون طن إنتاج الإمارات من الصلب 2020

المصدر: دبي - عمرو عادل

أظهرت بيانات الاتحاد العالمي للصلب «وورلد ستيل»، أن إجمالي إنتاج دولة الإمارات من الصلب الخام بلغ 2.722 مليون طن خلال العام الماضي 2020. وأشارت البيانات الصادرة مؤخراً، إلى أن إنتاج الصلب الخام في الدولة بلغ 3.3 ملايين طن في عام 2019.



وخلال شهر ديسمبر 2020 بلغ الإنتاج الإماراتي من الصلب 280 ألف طن مقابل 297 ألف طن في ذات الشهر من عام 2019.



وعالمياً، زاد إنتاج الصلب الخام بنسبة 5.8% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي إلى 160.9 مليون طن.



وارتفع إنتاج الصين، أكبر منتج ومستهلك للمعدن، بنسبة 7.7% إلى 91.25 مليون طن في ديسمبر مقارنة مع الشهر نفسه في 2019.

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