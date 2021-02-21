موانئ دبي العالمية و«جافزا» تستعرضان قدراتهما التجارية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» عن مشاركتهما في معرض الخليج للأغذية - جلفود 2021، المقرر إقامته في الفترة من 21 وحتى 25 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي، لتسليط الضوء على مجموعة الحوافز المتنوعة التي يقدمها كل منهما، واستعراض قدرات تعزيز تجارة الأغذية والمشروبات عبر الخدمات اللوجستية المتاحة في ميناء جبل علي و«جافزا».



وقد أثبت قطاع الأغذية والمشروبات مدى أهميته في الإمارات عبر تحقيق زيادة مضطردة في حجم نمو الأعمال، والتي ساهمت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، بشكل كبير في تحفيزها على تحقيق هذا التنامي؛ حيث وصلت القيمة الإجمالية لقطاع المواد الغذائية والثروة الحيوانية والمنتجات الزراعية في جافزا إلى 13.3 مليار درهم. ومع دعمها لأكثر من 4700 عميل، تستضيف المنطقة الحرة أكثر من 550 شركة عاملة في مجال الأغذية والمشروبات من أكثر من 70 دولة، وتضم منظومتها عالمية المستوى شركاء مرموقين في تجارة سلع حيوية مثل السكر والمشروبات واللحوم والكاكاو ومنتجات الألبان والفواكه والمكسرات والقهوة والشاي والتوابل.





نمو مضطرد



وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لجافزا: يعد قطاع الأغذية والمشروبات جزءًا لا يتجزأ من نجاح أعمالنا، لا سيما عند النظر إلى النمو المطرد للقطاع داخل الدولة وخارجها. ففي النصف الأول من 2020، بلغ حجم تجارة دبي الخارجية للمواد الغذائية 9 ملايين طن، ما يمثل في مجمله 32 مليار درهم. في حين بلغت واردات دبي من المواد الغذائية 22 مليار درهم. ومنذ بداية الجائحة، ركزنا باستمرار على تأمين استمرارية عمل سلسلة الإمداد والتوريد الغذائي في الدولة عبر مركزنا اللوجستي متعدد الأنماط.





وأضاف: وفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة «فيتش سوليوشنز»، من المتوقع أن ينمو إنفاق المستهلكين على المواد الغذائية خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بمعدل سنوي 3.8%، ومن المتوقع أن تظل اللحوم والدواجن التي بلغ الإنفاق عليها عام 2021 نسبة 24.4%، أكبر الفئات التي تستحوذ على الإنفاق حتى 2024. وسيكون الخبز والأرز والحبوب من أقوى الفئات التي ينمو الإنفاق عليها بمعدل 4.3% عاماً بعد عام، وتوضح هذه الأرقام الواعدة حجم الفرص في هذا القطاع، ونحن على يقين من أنه بمساعدة شركائنا في مجال الأغذية والمشروبات في جافزا، واستنادًا إلى كفاءاتنا وقدراتنا، فإنه بإمكاننا تقديم المزيد من المساعدة لهذا القطاع كي يواصل النمو والازدهار.





حلقة نقاشية



ومن المقرر أن يشارك أحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات بمجمعات الأعمال والمناطق الحرة، موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات في حلقة نقاشية بعنوان «الوصول إلى 3 مليارات مستهلك». وجدير بالذكر أن المرافق المخصصة لمجموعة الأغذية والمشروبات في «جافزا» تمتد على مساحة 1.55 مليون متر مربع، كما تتوافر فيها خدمات لوجستية ذات قيمة مضافة للقطاع، منها خدمات التخزين والمعالجة والتعبئة والتغليف والتجميع، وغيرها من مرافق التخزين داخل مناطق الجمارك وخارجها. ويضم عملاؤها البارزون أسماء عالمية ومحلية مرموقة، منها؛ يونيليفر، ونستله، وهاينز، وهنتر فودز، و الخليج للسكر، وبيارا، وغيرها.



إضافة إلى ذلك، تساهم كل من سمارت سولوشن لوجستكس، التابعة لموانئ دبي العالمية، ذات الموقع الاستراتيجي في ميناء جبل علي، ومنصة «زادي» الموحدة لتسهيل عمليات استيراد وإعادة تصدير الأغذية عبر موانئ دبي، من دبي التجارية، في تعزيز مكانة موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، في هذا القطاع؛ حيث توفر سمارت سولوشن لوجستكس مرافق التخزين الأمثل لحفظ السلع الغذائية الحساسة لدرجات الحرارة والقابلة للتلف، عبر وحدات التخزين المبردة والمجهزة بقدرات التحكم في درجة الحرارة للأغذية والمنتجات الزراعية، والمزودة بتسع وحدات ونطاقات متعددة لدرجات الحرارة، في حين تعمل منصة «زادي»، بالتعاون مع بلدية دبي وجمارك دبي، على حماية سلسلة الإمداد الغذائي من الاحتكار أو التعطيل، ما يمكّن تجار المواد الغذائية من الوصول بسهولة إلى مصادر الإنتاج والإمدادات الغذائية بشفافية وسرعة عالية.

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