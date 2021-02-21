الشارقة الإسلامي يوزّع 8 % نقداً

المصدر: الشارقة - وام

وافقت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي خلال اجتماعها السنوي الخامس والأربعين، أمس، برئاسة معالي عبد الرحمن العويس رئيس مجلس الإدارة على توزيع 8 % أرباحاً نقدية على المساهمين، بعد أن حقق المصرف أرباحاً صافية بلغت 405.8 ملايين درهم عن 2020.

وقال العويس: إن النتائج المالية الإيجابية لمصرف الشارقة الإسلامي عن 2020 تعكس مكانة المركز المالي، وقوة الأداء في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية غير المسبوقة التي يمر بها العالم بسبب جائحة «كوفيد 19»، الأمر الذي أسهم في رفع تصنيف المصرف من قبل وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» على المدى البعيد من (BBB+) إلى (A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، لافتاً إلى أنه على صعيد الميزانية العمومية فقد حقق إجمالي موجودات المصرف نمواً قدره 15.5 % ليصل إلى 53.6 مليار درهم.

ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمال قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية ديسمبر 2020 7.6 مليارات درهم والذي يمثل 14.3% من إجمالي موجودات المصرف، وبهذا بلغ معدل كفاية رأس المال وفقاً لمقررات «بازل 3» 21.46 %.

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