«جلفود» يرفع إشغال الفنادق إلى الطاقة القصوى المتاحة

المصدر: دبي – عمرو عادل

ارتفعت نسب إشغال الفنادق القريبة من مركز دبي التجاري وشارع الشيخ زايد إلى 70 % بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض «جلفود 2021»، وهو ما يمثل إشغالاً كاملاً وفقاً للإجراءات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة».

وقال مسؤولون في فنادق بدبي، استطلعت «البيان» آراءهم، إن هناك زيادة كبيرة في معدلات الإشغال الحالية في الفنادق القريبة من المركز التجاري، بالتزامن مع توافد زوار المعرض مع الالتزام بتطبيق إجراءات احترازية وتدابير وقائية صارمة لحماية النزلاء والزوار.

وتلزم دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» الفنادق بنسبة إشغال بحد أقصى 70 % اعتباراً من 2 فبراير 2021 وحتى نهاية الشهر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المؤقتة لتقليل احتمالية انتقال فيروس «كوفيد 19» في دبي.

وقالوا إن زيادة الطلب على تلك الفنادق يرفع متوسط الأسعار بين 15 إلى 20 % مقارنة بالأيام السابقة.

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