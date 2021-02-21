تمكين 95 % من الموارد البشرية

المصدر: دبي ـ وام

أكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد تعقيباً على تحقيق الإمارات المركز الأول عربياً والـ 31 عالمياً في مؤشر العمل أن حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت نموذجاً ملهماً لحكومات العالم الساعية للانتقال إلى المستقبل، نتيجة لجهودها في ترجمة رؤى سموه وتوجيهاته بالتطوير المستدام وتبني التفكير الاستشرافي وتصميم أفكار خارج الصندوق تمكن الحكومة من تعزيز ريادتها عالمياً، ما يمثل «كلمة السر» في النجاح الحكومي. وقال: «تمكنت الحكومة من خلال تبنيها نهجاً استباقياً مدروساً، من أن تضمن استمرارية خدماتها مع الحفاظ على صحة وسلامة مواردها البشرية عبر تمكين 95 % منهم من العمل عن بُعد في ذروة تفشي جائحة كورونا».

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ـــ عمر العلماء: التفكير خارج الصندوق «كلمة سر» ريادة الإمارات بالعمل عن بُعد

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