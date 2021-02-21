«جمارك أبوظبي» تطلق ماراثون الابتكار

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إطلاق ماراثون الابتكار بالتزامن مع فعاليات «الإمارات تبتكر 2021» التي تبدأ على مستوى الدولة غداً وتستمر حتى 27 فبراير الجاري.



وتعرض الإدارة خلال «مارثون الابتكار» عدداً من الابتكارات التي تتمحور حول 5 موضوعات رئيسة هي «جمارك ذكية وتجارة إلكترونية وحوافز الاستثمار والابتكار في الجامعات والمدارس والسياسات والإجراءات المبتكرة».



وقال راشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، إن إطلاق ماراثون الابتكار بالتزامن مع فعاليات «الإمارات تبتكر 2021» يأتي في إطار الجهود الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في العمل الجمركي وجعلها منهاج عمل في تطوير المبادرات والبرامج والمشروعات المستقبلية بما يواكب خطط الدولة للخمسين عاماً المقبلة.



وأضاف المنصوري، أن خطط التحوّل الرقمي لجمارك أبوظبي تسير وفق الخطة الاستراتيجية للإدارة والذي تجلى أخيراً إعلان أتمتة جميع الخدمات عبر منصة «تم» وتقديم أكثر من 40 خدمة رقمية، إضافة إلى إطلاق العديد من الأنظمة والمشروعات المبتكرة التي تعزز ريادة المنظومة الجمركية في أبوظبي.



وأوضح المنصوري أن رؤى القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة الابتكار في العمل الحكومي ظهرت نتائجها الإيجابية بشكل جلي خلال جائحة كورونا والتي كان لها أكبر الأثر في استمرارية الأعمال دون توقف ومواجهة تداعيات الجائحة وتحويل التحديات إلى فرص مستقبلية، حيث تم تدريب موظفي جمارك أبوظبي عبر منصة التدريب الرقمي من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والذي أسهم في مواكبة المستجدات وتسيير حركة التجارة والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.



تتضمن الموضوعات الرئيسة ضمن ماراثون الابتكار 20 مشروعاً مبتكراً منها مشروعات التخليص الذكي والمخلصين الجمركيين والتخليص المسبق و«البلوكشين» والأجهزة الحديثة والحكومة الخفية والتخليص عن بُعد وتسليم البضائع عن طريق الدرون والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها من المشاريع المبتكرة التي تتماشى مع خطة التحوّل الرقمي لجمارك أبوظبي وجهود حكومة أبوظبي لترسيخ ثقافة الابتكار.



ويستهدف ماراثون الابتكار الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص وجميع فئات المجتمع والجمهور العام للمشاركة بأفكار ابتكارية تعزز منظومة العمل الجمركي، حيث يستطيع المشاركون إرسال أفكارهم الابتكارية من خلال منصة الابتكار الخارجية لجمارك أبوظبي والتي تم إطلاقها مؤخراً.



كما تستعرض جمارك أبوظبي خلال فعاليات ماراثون الابتكار مجموعة من الأفكار الابتكارية والإبداعية المقترحة من قبل الموظفين التي تم تقديمها عبر منصة الابتكار الداخلية والتي تم تطبيقها على أرض الواقع، منها مشروع التفتيش الذكي ونظام «ظبي» وغيرها من الأنظمة الذكية المبتكرة التي تسهم في تيسير حركة التجارة وتعزز أمن وسلامة المجتمع، بما يتماشى مع أرقى المعايير العالمية في هذا الصدد.



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