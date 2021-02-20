صندوق النقد: احتياط كافٍ من العملات الأجنبية في الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد صندوق النقد الدولي أن الإمارات تمتعت باحتياط كافٍ من العملات الأجنبية لدى مصرفها المركزي، منذ عام 2002 وحتى الآن، أي لمدة تتجاوز 18 عاماً متصلة.

وأصدر الصندوق أمس ورقة عمل بعنوان «التدخل في سعر صرف العملات الأجنبية: مجموعة من البيانات العامة والتوكيلات»، حيث تعد الورقة بمثابة تقرير يرصد آليات تدخل الدول في تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية عن طريق المصارف المركزية في 40 دولة على مستوى العالم، منها الإمارات وأيضاً التدخل عن طريق كيانات أخرى حاصلة على توكيلات من المصارف المركزية، كما هو الحال في 122 دولة أخرى على مستوى العالم، خلال الفترة منذ مطلع الألفية الثالثة وحتى الآن.

وتوقّع الصندوق أن تبقى الإمارات خلال السنوات المقبلة محتفظة برصيد كافٍ من العملات الأجنبية لدى مصرفها المركزي.

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