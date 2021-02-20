«إيكونومست»: زيادة مستويات السيولة النقدية بالإمارات في 2020

المصدر: دبي - سيد صالح

رصدت مجلة «إيكونومست» زيادة في مستويات السيولة النقدية لدى مختلف الكيانات الاقتصادية، سواء العامة أو الخاصة، في الإمارات على مدار 2020 نتيجة المحفزات المالية التي أعلنتها حكومة الإمارات لدعم الاقتصاد في مواجهة جائحة «كوفيد-19».

وأصدرت وحدة «إيكونومست انتيليجانس» التابعة للمجلة البريطانية تقريراً عن تأثير هذه الحزم في توافر السيولة في الإمارات.

وذكر التقرير أن القيمة الإجمالية للمحفزات، سواء الصادرة عن الحكومة الاتحادية أو حكومات الإمارات السبع، بلغت حتى الآن 395 مليار درهم «107 مليارات دولار»، ما كان له أبلغ الأثر في ضخ كميات كافية من السيولة في أسواق الدولة.

وتوقع التقرير أن تواصل حكومة الإمارات، ممثلة بمصرف الإمارات المركزي، انتهاج سياسات نقدية تيسيرية في 2021 بُغيَة توفير المزيد من الدعم في مواجهة تداعيات «كوفيد - 19»، الأمر الذي سيؤدي إلى توفير المزيد من السيولة على مدار العام أيضاً.

واختتم التقرير بالإشارة إلى توقعاته بشأن الاقتصاد الكلي للدولة في 2021، فتوقع أن يواصل تعافيه التدريجي من تداعيات الجائحة، وخاصةً مع الاستمرار المتوقع في انتعاش بعض القطاعات المهمة كالعقارات والسياحة، وأيضاً استضافة «إكسبو 2020 دبي».

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