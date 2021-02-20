52.000.000 درهم تضخها المؤسسات في سوق دبي خلال أسبوع

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي مع تعرضها لعمليات بيع وجني أرباح طالت أسهماً قيادية في قطاعات العقار والبنوك، وذلك بالتزامن مع نهاية ماراثون إفصاحات الشركات عن نتائجها السنوية، فيما واصلت المؤسسات اقتناص الفرص، حيث ضخت أكثر من 52 مليون درهم في سوق دبي خلال الأسبوع الماضي.

وانخفض سوق دبي 2.17% إلى 2576.32 نقطة بضغط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والسلع والتأمين والاتصالات والخدمات، فيما هبط سوق أبوظبي 0.43% عند 5642 نقطة مع نزول أسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 5.5 مليارات درهم، منها 4.6 مليارات في أبوظبي و918 مليوناً في دبي، وجرى تداول 1.5 مليار سهم، موزعة بواقع 878.47 مليوناً في أبوظبي و684.8 مليوناً في دبي من خلال 28080 صفقة.

ضغوط بيعية

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، لـ «البيان الاقتصادي»، تراجع الزخم التصاعدي للأسواق المحلية مع نهاية ماراثون النتائج السنوية مع تعرض بعض الأسهم القيادية لضغوط بيعية.

وأضاف دياب إن نتائج الشركات الوطنية أظهرت تماسكاً في العام الماضي، وهناك تفاؤل بأن يكون العام 2021 أفضل من 2020 مع التخفيف من الإجراءات والإغلاقات في ظل توفر العديد من اللقاحات وتسريع عمليات التطعيم والمساعي للسيطرة على تفشي فيروس «كوفيد 19».

وتابع دياب: «لا شك أن السيطرة على الفيروس محلياً وعالمياً مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات لم تشهدها منذ أكثر من سنة واستقرار الأسواق العالمية وعودة البنوك والشركات المدرجة إلى الربحية مرة أخرى، إضافة إلى المبادرات المستمرة للحكومة لمساعدة الاقتصاد بكل السبل سوف يكون لهم انعكاسات جيدة على معنويات المستثمرين في المرحلة المقبلة».

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 2.2% مع تراجع «دبي الإسلامي» 2.84% و«الإمارات دبي الوطني» 1.72%، ونزل قطاع العقار 2.3% مع انخفاض «إعمار العقارية» 2.37% و«إعمار مولز» 0.6% و«إعمار للتطوير» 5.63% و«داماك» 3.17% و«ديار» 1.41%، فيما صعد «الاتحاد العقارية» 0.74%.

وتراجع قطاع النقل 0.95% مدفوعاً بهبوط «العربية للطيران» 1.59% و«أرامكس» 0.48% و«الخليج للملاحة» 1.09%، فيما نزل قطاع الاستثمار 4% مع هبوط «دبي للاستثمار» 3.23% و«سوق دبي المالي» 7.27% و«شعاع كابيتال» 0.84%.

تصدر «إعمار العقارية» النشاط جاذباً 168 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 139 مليون درهم، ثم «غلفا» للاستثمارات 92 مليون درهم، وحقق «الاستشارات المالية الدولية» أكبر ارتفاع بنسبة 17.54%، تلاه «بي إتش مباشر» 14.51%، ثم «المدنية للتمويل» 9.42%، فيما كان «الصقر للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 13.64%، تلاه «اكتتاب» 9.78%، ثم «الإمارات للمرطبات» 9.62%.

وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 81.75 مليون درهم، منها 15.7 مليوناً للعرب و20.96 مليوناً للخليجيين و45 مليوناً للمواطنين، فيما مال المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 81.75 مليون درهم.

سوق أبوظبي



تأثر سوق العاصمة بانخفاض قطاع البنوك 0.6% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.53% و«أبوظبي الإسلامي» 2.24% و«أبوظبي التجاري» 2.1%، وهبط قطاع العقار 1.12% مع نزول «الدار» 1.63% فيما صعد «رأس الخيمة العقارية» 9.16%، وتراجع قطاع الاتصالات 0.7% بعد هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وصعد قطاع الاستثمار 0.74% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 0.65% و«الواحة كابيتال» 0.82% و«إشراق» 2.68%، وزاد قطاع الطاقة 1.37% مدفوعاً بارتفاع «دانة غاز» 2.56% و«أدنوك للتوزيع» 2.05% فيما هبط «طاقة» 3.47%.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط جاذباً 1.23 مليار درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 1.16 مليار درهم، ثم «العالمية القابضة» 798.8 مليون درهم، وحقق «الخليج الاستثمارية» أكبر ارتفاع بنسبة 14.55%، ثم «إيزي ليس» 11.47%، تلاه «رأس الخيمة العقارية» 9.16%، فيما كان «الوثبة للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.69%، تلاه «أسمنت الخليج» 8.92%، ثم «عمان والإمارات للاستثمار» 5%.

وعمد المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 121.4 مليون درهم، منها 4.4 ملايين للخليجيين و117 مليوناً للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 121.4 مليون درهم، موزعة بواقع 22.9 مليوناً للعرب و98.5 مليوناً للأجانب.



المؤسسات



وتباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بسوق دبي، بصافي استثمار 52.27 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 81.3 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 52.27 مليون درهم، ونحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار 81.3 مليون درهم.

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