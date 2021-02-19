"ريبورتاج العقارية" تطرح عرضاً خاصاً بمشروع "أليكسيس" في دبي

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت ريبورتاج العقارية، عن إطلاق عرض خاص بمشروع "أليكسيس تاور"، الذي تباشر الشركة تطويره بشارع الشيخ زايد في منطقة داون تاون جبل علي بدبي، حيث يوفر العرض للمشترين فرص تملك وحدات أستوديو بقيمة 399 ألف درهم، مع الالتزام بسداد 8 آلاف درهم شهريا فقط، وبدون دفعة مقدمة.

ويوفر برج "أليكسيس تاور" يوفر 378 وحدة سكنية فاخرة، ويتميز بموقعه الفريد علي شارع الشيخ زايد، مقابل محطة مترو الإمارات العربية للصرافة.

وأكد إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي للعمليات في ريبورتاج العقارية وجود مؤشرات جيدة على تحسن الطلب بالسوق العقاري في دبي، لاسيما على المشاريع النوعية، مشيرا إلى الموقع المتميز لمشروع "أليكسيس تاور" على بعد 10 دقائق فقط من موقع "إكسبو"، وبالقرب من مطار آل مكتوم، ومول ابن بطوطة، مع وجود مخرج مباشر على شارع الشيخ زايد ومحطة المترو.

ولفت إلى اهتمام "ريبورتاج" بإطلاق العديد من العروض الجاذبة والتي تلبي تطلعات عملاء الشركة، وتوفر العديد من الخيارات المتنوعة التي تناسب شرائح متنوعة من المشترين بكافة مشاريع الشركة في أبوظبي ودبي.

وأشار إلى تقدم الأعمال الإنشائية بمشروع "أليكسيس تاور"، حيث تم إنجاز نحو 20% من المشروع، في ظل حرص الشركة على مواصلة الأعمال الإنشائية بكافة مشاريعها، تمهيدا لتسليمها في المواعيد المحددة، حيث يتوقع إنجاز المشروع وتسليمه بحلول الربع الأخير من 2022.

ويتألف برج "أليكسيس تاور" من 16 طابقا، مع توفر 3 طوابق لمواقف السيارات، كما يضم عدد من المرافق المتميزة منها صالة رياضية "جيم"، وحمام سباحة، ومسبح للأطفال، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومنطقة استقبال، ومحال تجزئة، و3 مصاعد بجانب مصعد للخدمات.

وأوضح سليمان أن السوق العقاري بالإمارات يشهد تطورات إيجابية خلال الفترة الحالية، لاسيما مع توالي الكشف عن العديد من المبادرات والإجراءات الداعمة للاقتصاد الوطني، وللقطاع العقاري، ومنها اعتماد مجلس الوزراء مؤخرا، تعديل بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر، ليجيز من خلالها منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم، مع اشترط امتلاك المستثمر لعقار في دولة الإمارات.

وتضم قائمة مشاريع "ريبورتاج العقارية" في دبي كذلك مشاريع برج "ركان"، في منطقة "دبي لاند"، والذي يتم تطويره بالتعاون مع شركة "كونتيننتال للاستثمار"، ويوفر نحو 488 وحدة سكنية، و"ركان لوفتس 1" ويضم نحو 349 فيلا سكنية، و"ركان لوفتس 2" ويوفر نحو 305 فلل.

وفي أبوظبي، تباشر "ريبورتاج العقارية" تطوير مشاريع "الراحة لوفتس 1"، ويوفر 178 وحدة سكنية، و"الراحة لوفتس 2"، والذي يضيف 124 وحدات سكنية، وذلك ضمن منطقة شاطئ الراحة.

وفي مدينة مصدر بأبوظبي، يجري تطوير مشروع "الواحة رزيدنس 1" ويوفر 612 شقة، و"الواحة رزيدنس 2" ويضم نحو 304 وحدات سكنية، فضلا عن مشروع "ذا جيت" ويضيف 463 شقة سكنية.

وفي جزيرة المارية تباشر "ريبورتاج" تطوير مشروع "المارية فيستا"، ويوفر 786 وحدة سكنية، كما كشفت الشركة مؤخرا عن مشروع "ديفا" في جزيرة ياس.

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