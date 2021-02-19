شركة ناشئة بدبي توفر خدمات تصميم الملابس

المصدر: دبي- البيان

تم مؤخراً بدبي، إطلاق دريسوس، وهي خدمة تصميم جديدة عبر شركة ناشئة إلكترونية، تعمل ضمن منصة in5 التابعة لتيكوم، وتوفر الشركة خدمات تصميم حر، بشكل صناديق تسلم إلى منازل العملاء، وتتضمن مجموعة من الأزياء المختارة، بحسب ذوق كل عميل.



وقال فلاديمير رادوجيفيتش، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي في دريسوس: تغيرت طريقة تسوق الناس كثيراً على مدى السنوات. وهذا اتجاه زادت سرعته أكثر، في ظل جائحة كوفيد 19، وفيما سيبقى الحضور الفعلي مهماً للعلامات التجارية في الإمارات، إلا أننا نرى انتشاراً واضحاً للطلب على الإنترنت. وأضاف: نطلب من عملائنا أن يقدموا بيانات على الإنترنت في خمس دقائق. ونحن نهتم بالباقي، حيث يختار مصممونا الأزياء التي تجهز بحسب ذوق كل فرد. ومن خلال الاتفاق مع عدد من كبار التجار، نتمكن من الاستفادة من تشكيلة كبيرة من المنتجات، وقياسات وألوان مختلفة.



وقال ألكساندر جانكوفيتش، الشريك المؤسس، رئيس قسم الإبداع: نحاول أن نخلق العلامة التجارية التي يريد الناس الاقتران بها. ونستهدف مشاعر الناس، ونحاول أن نسلمهم العلامة التجارية التي تحاكي أسلوب حياتهم، أو التي تؤثر في الأسلوب الذي ابتكروه. لا نضع المنتج أمامهم ببساطة، بل نساعد العملاء على بناء أسلوب حياتهم الخاص. ودريسوس متوفرة الآن في دبي، ويتم تسليم الأزياء الأنيقة خلال أقل من 48 ساعة بعد التسجيل.

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