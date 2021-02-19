4.9 مليارات درهم تصرفات العقارات في دبي خلال أسبوع

المصدر: دبي - البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 4.9 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 856 مبايعة بقيمة 1.64 مليار درهم، منها 80 مبايعة للأراضي بقيمة 417.81 مليون درهم، و776 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.23 مليار.



وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 78 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الثانية، تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، ومبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.



وتصدرت ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 28 مليون درهم، والثالثة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم.



وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 31 مليون درهم بمنطقة الجداف كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، ومبايعة بقيمة 16 مليون درهم في المنطقة نفسها.



وتصدرت ورسان الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 96 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 78 مبايعة بقيمة 153 مليون درهم، والثالثة الخليج التجاري بتسجيلها 75 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم.



وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.88 مليار درهم منها 93 رهن أراض بقيمة 921.51 مليون درهم، و278 رهن فلل وشقق بقيمة 1.96 مليار درهم، أهمها بمنطقة وادي الصفا 7 بقيمة 713 مليون درهم ورهن في منطقة الخليج التجاري بقيمة 628 مليون درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 50 هبة بقيمة 374.78 مليون درهم، أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 140 مليون درهم، وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 115 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز