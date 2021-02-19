أحدث خدمات «أراضي دبي»في «الإمارات تبتكر»

المصدر: دبي ـ البيان

تشارك دائرة الأراضي والأملاك بدبي في أسبوع الابتكار «الإمارات تبتكر 2021» والذي تعقد فعالياته خلال الفترة بين 21 ـ 27 فبراير الجاري.

وقال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: تواصل أراضي دبي لعب دور مهم وحيوي في مسيرة دولة الإمارات نحو تعزيز منظومة الابتكار والتحول الرقمي، وذلك عبر العديد من الخدمات المبتكرة، والتي تهدف بدورها إلى تسهيل إجراءات المتعاملين وتعزيز ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة القطاع العقاري في دبي، والذي يعدّ أحد أبرز الأسواق العقارية على مستوى العالم. كما تنسجم خدماتنا ومبادراتنا الابتكارية مع استعدادات الإمارات للسنوات الخمسين المقبلة، ومساعي قيادتها الرشيدة لتتبوأ المراكز الأولى في جميع المجالات على مستوى العالم.



وستزخر مشاركة «أراضي دبي» بفعاليات أسبوع الابتكار بالعديد من المبادرات والخدمات والمشاريع الجديدة المبتكرة للدائرة ومؤسساتها المختلفة، ومن أبرز هذه المشاريع: منصة المشاريع العقارية الملغاة التي تتيح الفرصة للمستثمرين الاطلاع على الفرص الاستثمارية في هذه المشاريع، وشهادة جودة سلامة المناطق المشتركة، وإطلاق خدمة تقييم المباني والفلل ضمن المرحلة الثانية من مبادرة التقييم الذكي. ومن المقرر أن تعقد قطاع التسجيل والخدمات العقارية في الدائرة سلسلة من الورش التدريبية الافتراضية لمتعامليها لتوعيتهم حول آلية الاستفادة من خدمات تطبيق «دبي ريست» بما في ذلك خدمة التقييم الذكي التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.



وأسبوع «الإمارات تبتكر 2021» حدث وطني يهدف إلى ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير التجارب والمبادرات والمشروعات المستقبلية، وذلك بالتزامن مع العام الخمسين لقيام الإمارات، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية.

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