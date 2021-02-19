إعلان نتائج اختبارات برنامج المحلل المالي

المصدر: دبي- البيان

أعلن معهد المحللين الماليين المعتمدين، الجمعية العالمية لممتهني إدارة الاستثمار، اجتياز 6,290 من أصل 11,330 مرشحاً اختبارات برنامج المحلل المالي المعتمد للمستوى الثالث التي أُجريت في ديسمبر 2020، وقد نجحوا بذلك في إتمام المستويات الثلاثة في إطار سعيهم للحصول على شهادات الاعتماد. وقد اجتاز 12,806 من أصل 26,212 مرشحاً اختبار المستوى الأول، فيما اجتاز 10,025 من أصل 18,136 مرشحاً اختبار المستوى الثاني، ما يؤهلهم للانتقال إلى المستوى التالي.



وقالت مارغريت فرانكلين، محللة مالية معتمدة، الرئيسة والرئيسة التنفيذية لمعهد المحللين الماليين المعتمدين: نعرب عن تقديرنا العميق لهؤلاء المرشحين على مثابرتهم وتفانيهم من أجل الاستعداد للاختبارات في خضم حالة القلق والغموض التي نجمت عن جائحة كورونا. وأود كذلك أن أغتنم هذه الفرصة للإشادة بجهود جميع المرشحين الذين انتقلوا إلى المستويات التالية من الاختبارات وللذين هم في طريقهم للحصول على شهادة المحلل المالي المعتمد.



وجدير بالذكر أن الحصول على شهادة المحلل المالي المعتمد يتطلّب اجتياز المرشّح امتحاناً من ثلاثة مستويات، التي تُعد الاختبارات الأكثر صرامة في مهنة إدارة الاستثمار، واكتساب المتقدّم للخبرة المهنية المطلوبة في قطاع الاستثمار، والتوقيع على الالتزام بقواعد أخلاقيات المهنة ومعايير السلوك المهني للمعهد، وكذلك الحصول على عضوية المعهد. ويستغرق المرشحون الناجحون في المتوسط أربعة أعوام لاستكمال برنامج المحلل المالي المعتمد.



ومن جانبها، علّقت بيج جوبست، المديرة الإدارية للاعتماد ومنح الشهادات في معهد المحللين الماليين المعتمدين: يتبع معهد المحللين الماليين المعتمدين إجراءات دقيقة وصارمة تخضع للمعايير المتعارف عليها في القطاع لضمان الالتزام بمعايير تحقق الاتساق والإنصاف فيما يتعلق باجتياز الاختبارات. وقد تمكن المرشحون من اجتياز الاختبارات المنعقدة في شهر ديسمبر بفضل مثابرتهم في مواجهة الظروف غير المسبوقة، ونتوقع أن تظل معدلات النجاح مرتفعة في ضوء استمرار الجائحة نظراً لتمديد الفترة المستغرقة لإعداد المرشحين للاختبارات.

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