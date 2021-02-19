استراتيجية نمو عالمية جديدة لـ«جلف كرافت»

المصدر: أم القيوين- البيان

أعلنت شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت» لصناعة اليخوت والقوارب، أمس تعيين طلال نصرالله في منصب الرئيس التنفيذي، حيث سيتولى مهمة تنفيذ استراتيجية النمو العالمية الجديدة للشركة، مع التركيز على تعزيز تطّورها المستمر وقدراتها المتكاملة.



وكان نصرالله انضم إلى فريق الشركة في أواخر 2020 بصفة الرئيس التنفيذي للاستراتيجية. وقال طلال نصرالله: نجحت «جلف كرافت» في أن تصبح واحدة من أولى منشآت الإنتاج المتكاملة على مستوى العالم. وانطلاقاً من مراكز عملياتها في دولة الإمارات وجزر المالديف، اكتسبت الشركة شهرة عالمية ة في قطاع صناعة اليخوت العالمي، بفضل قدراتها في مجال تصميم وبناء القوارب واليخوت عالية الأداء والجودة. وسنواصل ترسيخ القدرات التنافسية، التي تشتهر بها «جلف كرافت» ومنتجاتها الممهورة بختم «صُنع في الإمارات»، لنقدم للعالم أفضل اليخوت عالمية المستوى.



وقال محمد الشعالي، رئيس مجلس إدارة «جلف كرافت»: استناداً إلى إرثنا الممتد على مدار نحو أربعة عقود في صناعة اليخوت والقوارب، نركز اليوم على تطبيق استراتيجية التوسع التي ستتيح لعلامة «جلف كرافت» الوصول إلى مناطق جديدة حول العالم. وخلال المرحلة المقبلة، سيتولى نصرالله قيادة فريقنا الإداري بخبرته الممتدة على مدار 15 عاماً، سعياً لتعزيز مكانة الشركة الرائدة عالمياً في صناعة اليخوت والقوارب.



وبعد أن شغلت منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة، سوف تتولى عبير الشعالي منصب نائب العضو المنتدب، حيث ستعمل تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة، وستقدم توجيهاتها لفريق الإدارة التنفيذي، وستشرف أيضاً على توسيع علاقات الشركة في الولايات المتحدة وأوروبا، والأسواق الرئيسية الأخرى.







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