اقتصادية رأس الخيمة تكرم المتميزين

المصدر: رأس الخيمة - وام

كرمت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، تحت رعاية وبحضور الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس الدائرة، 79 من موظفيها المتميزين، وذلك خلال حفلها «على العهد نلتقي»، لحصاد جهود النصف الثاني من عام 2020.



وتضمنت الفئات المختلفة من جوائز التميز الداخلية: فئة الجهود المبذولة في مساعدة إدارة الشؤون التجارية في فترة انتشار جائحة كوفيد 19، وبلغ عددهم 22 موظفاً، من مختلف الإدارات والأقسام، وفئة نظام الاقتراحات الإلكتروني - 22 موظفاً، وفئة جوائز التميز الداخلية الربعية التي شملت 14 موظفاً، و8 موظفين من ضمن فئة العطاء المستدام، و5 من فئة الموظفين الحاصلين على شهادات مهنية وأكاديمية، واستحق 4 من موظفي الدائرة، الفوز بمستوى فائق التميز على مستوى حكومة رأس الخيمة، و3 موظفين على مستوى الدائرة، بالإضافة لموظفٍ متميزٍ في الخدمة المجتمعية.



حضر الحفل الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة، ومحمد المحمود مساعد المدير العام، ومديرو الإدارات، وخبراء ومستشارو الدائرة، وموظفو الدائرة. وتنظم اقتصادية رأس الخيمة حفلها مرتين في كل عام، لتكريم متميزيها، واستعراض نتائج سير خططها التشغيلية الجارية.

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