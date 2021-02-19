إفصاحات وتوزيعات

المصدر: دبي – البيان

قالت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، إنها تدرس الاستحواذ المحتمل على أصول تبريد المناطق الموجودة في مطار دبي الدولي.



وأضافت الشركة في بيان توضيحي بخصوص الأخبار المتداولة حول اهتمامها بإجراء المزيد من عمليات الاستحواذ، أرسلته لسوق دبي المالي أمس، إن هذه الدراسة أولية بطبيعتها فقط، وإنه لا توجد اتفاقية استحواذ معمول بها مع أي طرف مقابل في ما يتعلق بامتلاك هذه الأصول.



وأكدت الشركة أنها تستكشف باستمرار فرص الاستحواذ المحتملة في ما يتعلق بأصول تبريد المناطق الرئيسية الموجودة سواء في الإمارات أو على نطاق أوسع على الصعيد الدولي كونه جزءاً من استراتيجية النمو الشاملة لتوليد قيمة لأصحاب المصلحة.



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