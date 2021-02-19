تباين أداء الأسهم المحلية بانتظار محفزات جديدة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية، في ختام تعاملات الأسبوع، مع ترقب المستثمرين لمحفزات جديدة، بعد نهاية ماراثون النتائج السنوية، فيما تتجه الأنظار نحو التوزيعات النقدية للشركات.



وانخفض سوق دبي بنسبة 0.7 %، تعادل 18.17 نقطة، ليغلق عند 2576.32 نقطة، مع هبوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل، فيما ارتفع سوق أبوظبي 0.12 %، توازي 6.6 نقاط، إلى 5642.85 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والطاقة والاستثمار، مقابل استقرار الاتصالات وهبوط البنوك.



واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.08 مليار درهم، موزعة بواقع 907.2 ملايين درهم في أبوظبي، و179.04 مليوناً بدبي. وجرى تداول 276.8 مليون سهم، منها 160.8 مليوناً في أبوظبي، و116.01 مليوناً بدبي، من خلال 5752 صفقة.



سوق دبي



وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 0.43 %، مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 2.14 %، فيما ارتفع «دبي الإسلامي» 1.27 %، ونزل قطاع العقار 1.24 %، مدفوعاً بهبوط «إعمار العقارية» 1.33 %، و«إعمار للتطوير» 3.6 %، و«داماك» 1.61 %، و«الاتحاد العقارية» 0.37 %، فيما استقر «إعمار مولز».



ونزل قطاع الاستثمار 2.05 %، متأثراً بتراجع «دبي للاستثمار» 2.6 %، و«سوق دبي المالي» 0.97 %، فيما ارتفع «شعاع» 1.29 %، وهبط قطاع النقل 0.43 %، مع انخفاض «العربية للطيران» 2.36 %، بينما ارتفع «الخليج للملاحة» و«أرامكس»، 0.28 % و0.98 % على التوالي.



وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 42.8 مليون درهم، يليه «دبي للاستثمار» 27.23 مليون درهم، ثم «غلفا» 21.38 مليون درهم. وحقق «بي إتش مباشر» أكبر ارتفاع، بنسبة 14.5 %، فيما كان «الصقر للتأمين» الأكثر انخفاضاً، بنسبة 5 %. وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 31.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع.



سوق أبوظبي



ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع العقار 0.74 %، مع نمو «الدار» 0.84 %، فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 1.02 %، وزاد قطاع الطاقة 0.61 %، مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1.01 %، فيما استقر «دانة غاز» و«طاقة»، وصعد قطاع الاستثمار 0.63 %، مع ارتفاع «إشراق» 2.3 %، و«العالمية القابضة» 0.65 %، فيما استقر «الواحة كابيتال».



واستقر قطاع الاتصالات دون تغيير، مع ثبات سعر سهم «اتصالات»، فيما انخفض قطاع البنوك هامشياً 0.06 %، مع تراجع «أبوظبي التجاري» 0.76 %، فيما استقر «أبوظبي الأول» و«أبوظبي الإسلامي»، فيما ارتفع «بنك الشارقة» 3.04 %، و«مصرف الشارقة الإسلامي» 0.72 %.



وهيمن «الدار» على النشاط، مستقطباً 224.46 مليون درهم، يليه «أبوظبي الأول» 215.7 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 164.2 مليون درهم. وحقق «أغذية» أكبر ارتفاع، بنسبة 7.2 %، فيما كان «الوثبة الوطنية للتأمين»، الأكثر انخفاضاً، بنسبة 4.98 %. وعمد المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 42.7 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع.



المؤسسات



ومالت المؤسسات نحو الشراء، بصافي استثمار 53.3 مليون درهم، منها 19 مليوناً في دبي، و34.27 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 53.3 مليون درهم، منها 19 مليوناً في دبي، و34.27 مليوناً في أبوظبي.

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