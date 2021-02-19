علاوة خام برنت إلى دبي لأعلى مستوى منذ يناير 2020

المصدر: سنغافورة- رويترز

كشفت بيانات «رفينيتيف»، أمس، أن علاوة خام برنت إلى دبي قفزت إلى 2.63 دولار للبرميل، وهي الأعلى منذ يناير 2020.

وزادت العلاوة المعروفة أيضاً باسم «مبادلات» بورصة العقود الآجلة 68 سنتاً مقارنة مع إغلاق، أول من أمس، بحسب ما تظهره البيانات.

ويشجع اتساع العلاوة بشكل اعتيادي شركات التكرير على شراء المزيد من الخام المسعر حسب خام الشرق الأوسط القياسي بدلاً من النفط من حوض الأطلسي.

وارتفع خام «برنت»، أمس، لأعلى مستوى في 13 شهراً، إذ شهدت السوق عمليات شراء جديدة بتحفيز من الطقس البارد النادر في تكساس، ما قد يعطل إنتاج الخام الأمريكي لأيام عدة أو حتى أسابيع.

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