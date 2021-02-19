40.55 ملياراً تداولات المؤسسات في الأسهم المحلية منذ بداية العام

المصدر: أبوظبي - وام

استحوذت تداولات المؤسسات الاستثمارية على نحو 65% من إجمالي التداولات المسجلة في أسواق المال الإماراتية منذ بداية العام 2021 بعدما قفزت قيمة الصفقات التي أبرمتها إلى 40.55 مليار درهم مع نهاية يوم 17 الجاري وفقاً لإحصائيات سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

ويعكس تفوق تداولات المؤسسات فيما تم إبرامه من صفقات تحولاً كبيراً في السلوك الاستثماري في الأسواق المالية المحلية التي سيطرت عليها التداولات الفردية طيلة السنوات الماضية.

وبالإضافة إلى الأهمية الكبيرة لهذا التحول في زيادة عمق الأسواق المالية فإنه سيكون عنصراً مساعداً في ترقيتها إلى فئة الأسواق المتقدمة وهو الهدف الذي تسعى الإمارات ممثلة بالجهات المعنية لتحقيقه خلال وقت قريب.

وعلى مستوى حركة تداولات المؤسسات في الأسواق بلغ إجمالي قيمة الصفقات التي أبرمتها في سوق أبوظبي نحو 33.552 مليار درهم بيعاً وشراء وشكّلت تداولات المؤسسات نحو 78.7% من إجمالي التداولات في السوق والتي بلغت 42.61 مليار درهم منذ بداية العام.

وبحسب إحصائيات سوق العاصمة بلغت قيمة مشتريات المؤسسات منذ بداية العام وحتى نهاية 17 الجاري 16.998 مليار درهم فيما وصلت قيمة مبيعاتهم 16.564 ملياراً وبذلك بلغ صافي استثمارات هذه الشريحة من المستثمرين 434 مليون درهم.

أما في سوق دبي المالي بلغت تداولات المؤسسات 7 مليارات درهم بيعاً وشراءً شكّلت نحو 36.2% من إجمالي التداولات البالغة 19.324 مليار درهم بيعاً وشراء.

وتوزّعت تداولات المؤسسات بين مشتريات بقيمة 3.36 مليارات درهم ومبيعات بقيمة 3.72 مليارات وبذلك بلغ صافي استثماراتها 360 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز