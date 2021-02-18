اقتصادية أم القيوين تغلق 3 منشآت وتخالف 110 مؤسسات في 15 يوما

المصدر:
  • أم القيوين – عصام الدين عوض
التاريخ:

كثفت دائرة التنمية الاقتصادية في ام القيوين من حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية للوقوف على مدى التزام المحال التجارية بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي نادت بها جهات الاختصاص ذات الصلة ، حيث تمكنت إدارة التفتيش وقسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية خلال تلك الجولات التفتيشية خلال الاسبوعين الماضيين ( 15 ) يوما  من  إغلاق عدد 3 مؤسسات وتحرير مخالفات لـ 110 مؤسسات أخرى، في حين تم التنبيه على  68 مؤسسة بضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار كوفيد-19‬ .
 نسب
وأعتمد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في  أم القيوين الاسبوع الماضي إجراءات وتدابير  احترازية جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، والتي تتعلق بنسب الحضور لمختلف المناسبات ، اضافة الى مراكز التسوق ودور السينما والفعاليات في القاعات المغلقة ، اضافة الى نسبة الحضور في المطاعم وعقد القران والمناسبات العائلية ، وخلافها ، حيث طبقت تلك الاجراءات  الثلاثاء الماضي  والى حتى إشعار آخر ، كما أكد  فريق الطوارئ أنه سيتم تكثيف الجولات التفتيشية من قبل الفرق المختصة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة المعلن عنها ، ولعل ابرز الاجراءات الاحترازية التي حددها  فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في  أم القيوين نسبة 70%  لحضور الفعاليات في الشواطئ ا والحدائق العامة  و60 % لمراكز التسوق 50 % لمركز اللياقة البدنية في الصالات الرياضية وأحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية نسبة الحضور .

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