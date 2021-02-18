اقتصادية أم القيوين تغلق 3 منشآت وتخالف 110 مؤسسات في 15 يوما

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

كثفت دائرة التنمية الاقتصادية في ام القيوين من حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية للوقوف على مدى التزام المحال التجارية بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي نادت بها جهات الاختصاص ذات الصلة ، حيث تمكنت إدارة التفتيش وقسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية خلال تلك الجولات التفتيشية خلال الاسبوعين الماضيين ( 15 ) يوما من إغلاق عدد 3 مؤسسات وتحرير مخالفات لـ 110 مؤسسات أخرى، في حين تم التنبيه على 68 مؤسسة بضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار كوفيد-19‬ .

نسب

وأعتمد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في أم القيوين الاسبوع الماضي إجراءات وتدابير احترازية جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، والتي تتعلق بنسب الحضور لمختلف المناسبات ، اضافة الى مراكز التسوق ودور السينما والفعاليات في القاعات المغلقة ، اضافة الى نسبة الحضور في المطاعم وعقد القران والمناسبات العائلية ، وخلافها ، حيث طبقت تلك الاجراءات الثلاثاء الماضي والى حتى إشعار آخر ، كما أكد فريق الطوارئ أنه سيتم تكثيف الجولات التفتيشية من قبل الفرق المختصة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة المعلن عنها ، ولعل ابرز الاجراءات الاحترازية التي حددها فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في أم القيوين نسبة 70% لحضور الفعاليات في الشواطئ ا والحدائق العامة و60 % لمراكز التسوق 50 % لمركز اللياقة البدنية في الصالات الرياضية وأحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية نسبة الحضور .

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