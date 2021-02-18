فنادق بارسيلو تطلق برنامج تطعيم ضد كوفيد-19 لجميع موظفيها في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت "مجموعة فنادق بارسيلو" الدولية، حملة تطعيم ضد مرض كوفيد-19 تشمل جميع الموظفين العاملين في فنادق المجموعة بدولة الإمارات.

تأتي هذه الحملة كجزء من برنامج "نحن نهتم بك" الذي أطلقته المجموعة خلال وقت سابق بهدف الاستجابة لجائحة كوفيد-19 واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لوقف انتشار الفيروس.

وفي إطار سعيها لضمان صحة وسلامة المجتمع، نفّذت مجموعة إدارة الفنادق الإسبانية حملة تطعيم ناجحة شملت فنادق ديوكس النخلة رويال هايدواي وفندق بارسيلو ريزيدنس دبي مارينا وفندق أوكسيدنتال مدينة دبي للإنتاج وفندق أوكسيدنتال الشارقة جراند وفندق أوكسيدنتال الجداف الذي افتتح أبوابه مؤخراً. ومن المقرر أن تستمر عملية التطعيم لغاية تلقي جميع موظفي "بارسيلو" في الدولة للجرعتين المقررتين من لقاح "سينوفارم".

وقالت راشيل لوبيز، نائبة الرئيس لشؤون المبيعات والتسويق لدى "مجموعة فنادق بارسيلو" في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: "تجسّد صحة وسلامة النزلاء أولويةً قصوى بالنسبة لجميع الشركاء في ’مجموعة فنادق بارسيلو‘. وأبدى جميع أفراد الفريق والموظفين حرصهم على استغلال فرصة الحصول على اللقاح في محاولة لوقف انتشار الفيروس والعودة إلى الحياة اليومية الطبيعية. لم يكن تنفيذ برنامج التطعيم هذا ممكناً دون مستويات العناية الواجبة التي أبدتها الحكومة الإماراتية والسلطات الصحية ذات الصلة. ونود هنا أن نعرب عن أقصى درجات الامتنان تجاه التزامهم الراسخ بجعل هذه الخطوة المهمة قابلةً للتطبيق".

ويبدي برنامج "نحن نهتم بك" الذي أطلقته المجموعة أقصى درجات الالتزام بقواعد وأنظمة الصحة والسلامة الصارمة التي وضعتها الحكومة والسلطات الصحية في الدولة. كما ينسجم هذا البرنامج المميز مع معايير الصحة والسلامة المعمول بها في منظمة الصحة العالمية والمجلس العالمي للسفر والسياحة. وعلاوةً على ذلك، قامت "مجموعة فنادق بارسيلو" باعتماد مجموعة من الحلول غير التلامسية عبر جميع الفنادق والعلامات التابعة لها.

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