الإمارات خامس الاقتصادات الناشئة تطوراً

المصدر: دبي- سيد صالح

احتلت الإمارات المركز الأول عربياً، والــ 37 عالمياً، على مؤشر التجارة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك لعام 2020، الصادر أمس، عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».

كما احتلت المركز الخامس على قائمة أكثر الاقتصادات الناشئة تطوراً، في حركة التجارة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك، بعد سنغافورة، هونغ كونغ، كوريا الجنوبية وماليزيا، على التوالي.

ويرصد المؤشر بصفة سنوية، حركة التجارة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك، ومستويات انتشارها في مختلف دول العالم، استناداً إلى مجموعة من العوامل والمعايير.

وبلغ الوزن النسبي للإمارات على المؤشر هذا العام، 78.2 من أصل 100 درجة. وأفاد المؤشر بأن نسبة الأفراد الذين يستخدمون شبكة الإنترنت في الإمارات، إلى إجمالي تعداد السكان، وفقاً لأحدث إحصائية، التي صدرت العام الماضي، بلغت 99 %، بارتفاع 1 %، بالمقارنة مع 2019، والذي بلغت فيه 98 %.

كما بلغت نسبة الأفراد البالغة أعمارهم 15 عاماً فأكبر، ولديهم حسابات شخصية على الإنترنت، 88 %، وفقاً لإحصائية 2017. وحصلت الإمارات على 64 درجة على المؤشر الفرعي الخاص بالموثوقية البريدية من الاتحاد البريدي العالمي.

وكانت المراكز العشرة الأولى على مؤشر هذا العام، من نصيب سويسرا، هولندا، الدنمرك، سنغافورة، المملكة المتحدة، ألمانيا، فنلندا، إيرلندا، النرويج وهونغ كونغ على التوالي.

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