«كارفور» تعين المزيد من روبوتات «تالي»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «كارفور»، التي تملكها وتديرها شركة «ماجد الفطيم» في الإمارات، عن زيادة عدد الروبوتات، من خلال إضافة 11 روبوتاً إضافياً من الروبوت «تالي»، في عدد من الفروع المختارة في الإمارات، لتوفير الدعم في إدارة ومراقبة المخزون. كانت «كارفور» أعلنت تعيين أول ربوت لإدارة المخزون في عام 2019.

وتعتبر «تالي» أول روبوت تم توظيفه لدى متجر تجزئة في الشرق الأوسط، والذي نجح في رفع الكفاءة، ودعم نمو القطاع عبر الإنترنت للعلامة التجارية. وتزن «تالي» 30 كيلو غراماً ويصل طولها إلى 163 سنتيمتراً.

وبعد نجاح الروبوت «تالي» في «مول الإمارات»، يمكن للعملاء ملاحظة وجود «تالي» في فروع «كارفور» في «سيتي سنتر ديرة»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر معيصم»، و«دبي فيستيفال سيتي»، و«ابن بطوطة مول»، و«سيتي سنتر عجمان»، و«مطار أبو ظبي»، و«ياس مول»، و«الجيمي مول»، و«سيتي سنتر الزاهية»، و«سيتي لاند مول».

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