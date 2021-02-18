«اتصالات» توفر خصومات لحاملي بطاقة «ذخر» لكبار المواطنين

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «اتصالات»، أمس، توفير باقة من الخصومات والعروض المخصّصة لحاملي بطاقة «ذخر» لكبار المواطنين، التي تصدرها هيئة تنمية المجتمع بدبي، وذلك انطلاقاً من حرصها على المشاركة الفعالة في مختلف مبادرات المسؤولية المجتمعية الهادفة إلى إسعاد أفراد المجتمع، وإيماناً منها بأهمية فئة كبار المواطنين، وتكريماً لإسهاماتهم ودورهم الفاعل في بناء مجتمعنا ونهضتنا.

وبموجب الشراكة يحصل حاملو بطاقة «ذخر» لكبار المواطنين على خصم بنسبة 20% على باقات Freedom المفوترة من فئات (225 درهماً، 275 درهماً، 500 درهم)، إضافة إلى الأولوية في الرد على مكالماتهم عند الاتصال بمركز خدمة العملاء، والأولوية في معالجة شكاويهم واستقبالهم لدى أفرع «اتصالات». ويمكن تفعيل العرض لدى مراكز المبيعات التابعة لـ«اتصالات»، على حساب هاتف متحرك واحد مسجل باسم حامل البطاقة وفقاً للهوية الإماراتية.

مسؤولية اجتماعية

وقال د. أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «مجموعة اتصالات»: يسعدنا الانضمام إلى بطاقة «ذخر»، التي توفرها هيئة تنمية المجتمع لكبار المواطنين، بهدف إسعادهم وتيسير احتياجاتهم، حيث تنسجم هذه الخطوة مع جهودنا المتواصلة نحو المشاركة في مختلف مبادرات المسؤولية المجتمعية، ضمن الدولة الرامية إلى تلبية متطلبات المواطنين وإسعادهم.

وقال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع دبي، إن انضمام «اتصالات» إلى قائمة شركاء بطاقة «ذخر»، يؤكد أهمية العمل المشترك والتعاون بين مختلف القطاعات والجهات لتحقيق أهداف التنمية المجتمعية وتعزيز رفاه أفراد المجتمع، مؤكداً أن إسعاد كبار المواطنين وتخفيف أعبائهم واجب اجتماعي يشترك به الجميع، ويؤكد تماسك فئات المجتمع.

وقال: توفر هيئة تنمية المجتمع بطاقة «ذخر» لجميع كبار المواطنين في إمارة دبي، بهدف تخفيف أعبائهم المادية وتسهيل حصولهم على الخدمات. وتشارك في البطاقة حالياً 166 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة.

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