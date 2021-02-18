«اقتصادية الشارقة» تنجز 56.49 ألف رخصة العام الماضي

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن إجمالي عدد الرخص الصادرة والمجددة في العام الماضي 2020 بلغت 5649 ألف رخصة، وحققت مؤشرات التنمية الاقتصادية في الشارقة نمواً ملحوظاً بنسبة 13% في النصف الثاني من عام 2020، ليصل إجمالي الرخص الصادرة والمجددة من دائرة التنمية الاقتصادية خلال النصف الثاني إلى 33.326 رخصة، ووصل عدد الرخص الصادرة خلال هذه الفترة إلى 2935 رخصة، وبنسبة نمو 17% بحسب التقرير السنوي الصادر من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.

بيانات

وكشفت البيانات الصادرة عن الدائرة للنصف الثاني من العام 2020، أن رخص المتاجرة الإلكترونية تصدرت الرخص الصادرة والمجددة بنسبة نمو بلغت 106%، بينما كانت قد حققت قفزة كبيرة في النصف الأول بنمو 333%، تليها رخصة اعتماد المنزلية بنسبة 48%.

خطة

وأوضح سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة، من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة.

شكاوى المستهلك

استحوذت شكاوى حماية المستهلك على الحصة الكبرى بعدد 8468 شكوى من إجمالي الشكاوى المعالجة، فيما بلغ عدد شكاوى الغش التجاري 555، في حين وصلت شكاوى وكيل الخدمات إلى 365 شكوى. وتوزعت شكاوى حماية المستهلك لتشمل العديد من القطاعات، حيث سجلت شكاوى قطاع السيارات وقطع غيارها 21% من إجمالي شكاوى حماية المستهلك التي تلقتها الدائرة في حين بلغت شكاوى الهواتف المتحركة والإلكترونيات 14%، وشكاوى أنشطة الخدمات الشخصية 12%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز