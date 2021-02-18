1500 مستثمر تحتضنهم مدينة خليفة الصناعية

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

كشف منصور المرر، مدير تطوير المنطقة التجارية، مدينة خليفة الصناعية أبوظبي، عن وجود أكثر من 1500 مستثمر في قطاعات مختلفة بمدينة (كيزاد) التابعة لموانئ أبوظبي.

وأوضح خلال جولة ميدانية للإعلاميين بمدينة خليفة الصناعية أن قطاع المدن الصناعية يعتبر من أكبر المناطق الصناعية في العالم بمساحة 555 كيلومتراً مربعاً، ويشمل المنطقة الحرة التي تصل مساحتها إلى 100 كيلومتر مربع، كما يضم 41 مدينة عمالية بطاقة استيعابية 470000 عامل وأكثر من 70 ألف موظف من خلال الشركات القائمة، كما يشمل مساحات مخصصة للتخزين والخدمات اللوجستية تصل إلى 7 ملايين قدم مربع.

وأشار إلى وجود نحو 100 شركة بقطاع الأغذية بالمناطق الصناعية التابعة لموانئ أبوظبي ونصفها شركات وطنية وأنه سيتم تجهيز 465 ألف متر مربع جديدة من مناطق التخزين المبرد والمستودعات قبل نهاية العام فيما يبلغ عدد الشركات في المناطق الصناعية 1400 شركة موضحاً أن 4 مشاريع متخصصة في تكنولوجيا الزراعة سيتم إنجازها في مدينة خليفة الصناعية قبل نهاية العام.

وأوضح المرر أن قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة التابع لموانئ أبوظبي يتولى مسؤولية الإشراف على أعمال مدينة خليفة الصناعية - أكبر مركز متكامل للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة - و«زونزكورب»- المشغل الأكبر للمناطق الاقتصادية المتخصصة والمدن العمالية في الإمارات.

وأضاف إن مجمع الأغذية في مدينة خليفة الصناعية على 2.5 مليون متر مربع تم تخصيصها للمرحلة الأولى، ويقدم المجمع عدداً من المزايا موضحاً تأجير 70 % من مجمع الأغذية في مدينة خليفة الصناعية المخصصة للمرحلة الأولى، والتي تضم 30 شركة.

وأكد عبد العزيز أحمد باوزير، نائب الرئيس - الأسواق الاستراتيجية وتطوير المنتجات - المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة «زونزكورب» أن قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة يهدف إلى تعزيز تنافسية المناطق الاقتصادية، ودعمها بالمزيد من القدرات والإمكانات لتصبح وجهات متميزة وجاذبة للاستثمار، حيث تتضمن مجالات الأعمال الرئيسية ضمن قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة: الصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية، والسيارات، واللدائن البلاستيكية، والمعادن والكيماويات، ومواد البناء، والنفط والغاز، والعلوم الحيوية والصناعات الدوائية، والتقنيات المتقدمة.

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