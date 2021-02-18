22 مليوناً تمويل «أبوظبي للصادرات» لـ«جنان» مصر

المصدر: أبوظبي - البيان

وقع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» التابع لصندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية قرض مع شركة جنان للأنابيب وأنظمة الري بقيمة 22 مليون درهم، ما يعادل (6 ملايين دولار) لتمويل استيراد المادة الخام «البوليمرات» والمنتجة من قبل شركة «بروج» الرائدة في إنتاج البتروكيماويات، وذلك لاستخدامها في تصنيع أنابيب الريّ البلاستيكية اللازمة في أكبر مشروع زراعي صناعي لإنتاج السكر في مصر.

وستتمكن شركة «جنان» من خلال التمويل الذي يقدمه «أدكس» على زيادة نمو النشاط التشغيلي والاستثماري للشركة، التي تعتبر من الشركات الإماراتية الرائدة على مستوى المنطقة في تطوير المشاريع الزراعية، حيث ستعمل «جنان» على استخدام «البوليمرات» في إنتاج أنابيب الري اللازمة لاستصلاح وزراعة 76 ألف هكتار من الأراضي الصحراوية لزراعة البنجر، الذي يستخدم لإنتاج السكر من خلال أحد أكبر مصافي العالم لمعالجة وتكرير السكر في مصر بطاقة إنتاجية تبلغ أكثر من 900 ألف طن سنوياً، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المصرية وتقليل اعتمادها على استيراد السكر بنسبة 80%، إضافةً إلى ما سيحققه المشروع من نتائج إيجابية واعدة لتعزيز الأمن الغذائي في مصر والمنطقة.

أهداف ورؤية

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات: «إن دعم الشركات الوطنية وتعزيز تنافسيتها يساهم بشكل مباشر في تحقيق النمو الاقتصادي المحلي، لافتاً إلى أن اتفاقية اليوم تجسد أهداف ورؤية مكتب أبوظبي للصادرات كشريك تمويل استراتيجي لتنمية وتوسيع آفاق الصادرات الإماراتية».

ومن خلال المشروع الريادي ستتمكن «جنان» من اكتساب مكانة استراتيجية في السوق المصري، والتوسّع منه إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومع ضمان تخفيض تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية بشكل كبير.

وأشاد محمد الفلاسي، رئيس مجموعة الاستثمارات والأعمال في شركة «جنان»، بالدعم والخدمات المالية والائتمانية المبتكرة التي يقدمها «أبوظبي للصادرات» للشركات الوطنية وما يترتب عليه من نتائج واعدة تدعم تنافسية الشركات الإماراتية وتمكنها من توسيع أعمالها.

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