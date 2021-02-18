الأسهم تغلق حمراء والسيولة تتجاوز 1.2 مليار

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إثر تعرضها لعمليات بيع من قبل الأجانب والمؤسسات استهدفت أسهم العقار والبنوك، ما ضغط على المؤشرات الرئيسية، في حين استمرت السيولة أعلى حاجز المليار درهم، وتركزت بشكل رئيسي في 3 أسهم قيادية.

وانخفض سوق دبي 0.61% إلى 2594.49 نقطة مع تراجع أسهم العقار والبنوك والسلع والنقل والاستثمار والخدمات والتأمين والاتصالات، فيما نزل سوق أبوظبي 0.49% عند 5636.23 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة.

واستقطبت الأسهم نحو 1.2 مليار درهم، منها 1.06 مليار في أبوظبي و156.12 مليوناً في دبي. وجرى التداول على 323.2 مليون سهم موزعة بواقع 211 مليوناً في أبوظبي و112.2 مليوناً في دبي، من خلال 5944 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.31% مع تراجع «إعمار العقارية» 0.79% و«إعمار للتطوير» 0.71% و«الاتحاد العقارية» 0.72% فيما صعد «داماك» 1.63% و«ديار» 1.44%. ونزل قطاع البنوك 0.38% مع تراجع «دبي الإسلامي» 1.45% فيما صعد «الإمارات دبي الوطني» 0.42%.

وهبط قطاع الاستثمار 0.96% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 0.64% و«سوق دبي المالي» 1.9%، و«شعاع كابيتال» 1.4%، وهبط قطاع النقل 2% مع تراجع «أرامكس» 3.52% و«الخليج للملاحة» 0.54% فيما استقر «العربية للطيران».

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط جاذباً 35.6 مليون درهم، تلاه «أرامكس» 26 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 22.78 مليون درهم، وحقق «دبي للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 2.18%، فيما كان «اكتتاب» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.09%، ومال المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 17.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو البيع.

أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 0.3% مع نزول «أبوظبي الأول» 0.27% و«أبوظبي التجاري» 1.64% فيما استقر «أبوظبي الإسلامي»، وتراجع قطاع العقار 1.38% مدفوعاً بهبوط «الدار» 1.65% فيما صعد «رأس الخيمة العقارية» 3.51%.

ونزل قطاع الاستثمار 0.15% مع هبوط «الواحة كابيتال» 1.6% و«إشراق» 0.3% فيما استقر «العالمية القابضة»، وانخفض قطاع الاتصالات 0.8% بعد تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها. وهبط قطاع الطاقة 0.58% مدفوعاً بانخفاض «طاقة» 2.8% و«دانة غاز» 0.69% فيما استقر «أدنوك للتوزيع».

وتصدر «الدار العقارية» النشاط مستقطباً 270.36 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 245.7 مليون درهم، وحقق «إيزي ليس» أكبر ارتفاع بنسبة 6.52%، فيما كان «الوثبة للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.95%. وعمد المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 80.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع.

المؤسسات

مالت المؤسسات نحو البيع بصافي استثمار 110 ملايين درهم، منها 20.8 مليوناً في دبي، و89.28 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 110 ملايين، موزعة بواقع 20.8 مليوناً في دبي و89.28 مليوناً بأبوظبي.

إفصاحات

★ حدد بنك دبي التجاري 17 مارس موعداً لعقد اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة البيانات المالية لعام 2020، ومناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20%، والاطلاع والموافقة على تجديد برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل بقيمة 3 مليارات دولار.

★ دعت شركة أورينت للتأمين مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية يوم 16 مارس لمناقشة البيانات المالية 2020، ومناقشة مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% وقيمة 200 مليون درهم. وأعلنت الشركة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة اعتبارا من 21 فبراير وحتى 2 مارس.

★ أعلنت شركة أملاك للتمويل فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في الفترة من 18 إلى 27 فبراير.

★ حدد مصرف عجمان 5 أبريل المقبل موعداً لعقد اجتماع الجمعية العمومية.

★يعقد مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير اجتماعاً يوم 22 فبراير لمناقشة البيانات المالية 2020.

★ أقر مجلس إدارة شركة بي إتش مباشر للخدمات المالية البيانات المالية 2020 وميزانية 2021، وحدد يوم 24 مارس لعقد اجتماع العمومية.

★ ارتفعت الأرباح الصافية للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق إلى 114.7 مليون درهم في 2020، مقارنة بـ 110.6 ملايين في 2019.

★ تعقد شركة «أبوظبي الوطنية للفنادق» اجتماع الجمعية العمومية في 14 مارس للنظر في توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 7 فلوس للسهم بإجمالي 70 مليون درهم تمثل نسبة 7% من رأسمال الشركة وذلك عن العام الماضي.

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