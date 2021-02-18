التحصيل في «موانئ دبي- الإمارات» إلكتروني بالكامل

المصدر: دبي- البيان

حققت موانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات نجاحاً لافتاً بالوصول إلى نسبة 100% في تبني معاملات الدفع والتحصيل الإلكتروني، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، من خلال «مبادرة المعاملات الذكية» في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020، وتم إطلاق هذه الخدمة كونها إحدى المبادرات الذكية، بالتعاون مع قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الإمارات دبي الوطني.

ويمثل هذا الإنجاز تأكيداً من موانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات، على أهمية ممارسة الأعمال التجارية إلكترونياً، وتمكين العمل عن بُعد خلال الجائحة؛ حيث نجحت في توظيف البنية التحتية الرقمية المتقدمة لبنك الإمارات دبي الوطني، وخبراته في إنشاء حلول التحصيل الرقمية للدفعات؛ لتوفر بديلاً رقمياً آمناً وسهل الاستخدام من قبل عملاء موانئ دبي العالمية، للقيام بدفع وسداد الرسوم. وتعكس هذه الزيادة الكبيرة في عدد المعاملات الرقمية مدى نجاح التعاون بين موانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني.

معاملات لاورقية

وأسهمت هذه المعاملات اللاورقية لسداد حساب الدفع المقدم، وحساب تعبئة الرصيد المسبق، في الزيادة الكبيرة في عدد المعاملات، والتي تعد ثمرة لتعاون موانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات مع بنك الإمارات دبي الوطني؛ حيث تستخدم حلول مبادرة المعاملات الذكية تقنية تعرف بـ«واجهة برمجة التطبيقات API» لربط نظام التحصيل في منظومة برامج تخطيط الموارد المؤسسية الخاصة بموانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات، مع أجهزة الإيداع الآلية للنقود والشيكات التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني.

وقال عاصم العباسي، مدير الشؤون المالية في موانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات: تعاوننا مع بنك الإمارات دبي الوطني حقق نجاحاً فاق توقعاتنا، وتهدف مبادرة المعاملات الذكية إلى الاستغناء عن تسديد الدفعات المسبقة في صالات المراجعين يدوياً، وتشجيع جميع العملاء على الاستفادة من أجهزة الدفع الآلي التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني. وأسهمت الظروف الناجمة عن جائحة «كوفيد 19» في تسريع تبني المعاملات الرقمية، باعتبارها الملاذ الذي يسمح للعملاء بالمحافظة على استدامة أعمالهم في الأوضاع الجديدة.

وأضاف: شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني جزء من الجهود المبذولة لدعم استراتيجية دبي لتحويل جميع المعاملات اليدوية إلى معاملات بلا أوراق بحلول عام 2021، لا سيما في هذا العصر الرقمي، الذي تعد فيه كفاءة المعاملات وحماية أمنها من الضرورات الرئيسة للشركات. وأثبت هذا التعاون مع شركائنا بالقطاع المصرفي أننا نسير في الاتجاه الصحيح؛ إذ يعتبر تمكين التجارة الذكية جوهر ما نقوم به في موانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات، وتأتي هنا أهمية مبادرة المعاملات الذكية، التي تعزز قدرتنا لتحقيق أهدافنا.

وقال أحمد القاسم، نائب رئيس تنفيذي أول، رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يسعدنا أن نقدم نظام دفع سلساً وآمناً، يخفف بطريقة مبتكرة من عناء تنفيذ المعاملات الورقية، ويوفر الراحة لعملاء موانئ دبي العالمية في إنجاز معاملاتهم المالية. ويؤكد هذا التعاون التزامنا في بنك الإمارات دبي الوطني، بالتعاون مع الشركات الكبرى لدعم رؤية الإمارات نحو مجتمع ذكي.

مميزات

يساعد الحل الجديد عملاء موانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات، على إجراء معاملات الدفع دون الحاجة إلى زيارة صالة المراجعين، في ذات الوقت الذي يحصلون فيه على تحديث فوري ومباشر لمعلومات رصيدهم مسبق الدفع، ما يخفّض من عدد الزيارات للفرع، ويبرز دور موانئ دبي العالمية في تمكين التجارة، ودعم مسيرة التحول الذكي في الإمارات.

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