تحليل مالي.. أصول 17 بنكاً مدرجاً تلامس 3 تريليونات بنمو 6.5 %

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أظهرتحليل مالي لـ«البيان» نمو أصول 17 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية لتلامس ثلاثة تريليونات درهم (2.95 تريليون درهم) العام الماضي، بزيادة 6.53% أو ما يعادل 181 مليار درهم، مقارنة بنحو 2.77 مليار درهم في 2019، لتواصل بذلك الاحتفاظ بأكبر حصة من إجمالي أصول البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال مصرفيون لـ«البيان» إن البنوك الوطنية لا تزال تحافظ على مستويات مرتفعة من الأصول رغم التحديات الصعبة الناجمة عن جائحة كورونا، مشيرين إلى أن البنوك واصلت خططها التوسعية بإضافة أصول جديدة شملت استحواذات داخلية وخارجية.

وبحسب التحليل، استحوذت البنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على 57.1 % من إجمالي الأصول، فيما استحوذت 7 بنوك في سوق دبي المالي على 42.9 % من الإجمالي، وحاز بنكا «الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول» على قرابة 55 % من إجمالي الأصول.

وجاء بنك «أبوظبي الأول» في الصدارة بأصول جاوزت 919.06 مليار درهم، بزيادة 11.8 % مقارنة بنحو 821.96 مليار درهم في 2019، وحافظ البنك على قوة الميزانية العمومية بعدما أنهى السنة المالية بمعدلات عالية من السيولة وعمليات التمويل ورأس المال، إلى جانب الحفاظ على مقاييس قوية لجودة الأصول نظراً للإدارة المدروسة والمتحفظة للمخاطر.

فيما زادت أصول «الإمارات دبي الوطني»، متضمنة أصول الإمارات الإسلامي، 2.2% من 405.09 مليارات درهم إلى 411.15 مليار درهم، ولاتزال الميزانية العمومية للبنك تحافظ على مركزها القوي، ومعدلات جيدة في السيولة وجودة الائتمان، وارتفعت أصول «أبوظبي التجاري» 1.5 % من 405.09 مليارات درهم إلى 411.15 مليار درهم.

وزادت أصول «دبي الإسلامي» 24.9 % إلى 289.5 مليار درهم على الرغم من الرياح المعاكسة التي تظهر بوضوح قدرة البنك على اكتشاف فرص الأعمال، مستخدماً امتيازاته الراسخة بعد عملية دمج نور بنك وسط ظروف عمل غير مألوفة.

وجاء «بنك المشرق» خامساً بأصول 158.5 مليار درهم، ثم «مصرف أبوظبي الإسلامي» مع ارتفاع أصوله 1.45 % من 125.98 مليار درهم إلى 127.8 مليار درهم، يليه «دبي التجاري» بزيادة 10.6 % من 88.07 مليار درهم إلى 97.4 مليار درهم، وارتفعت أصول «مصرف الشارقة الإسلامي» بنحو 15.5 % من 46.39 ملياراً إلى 53.6 مليار درهم. كذلك زادت أصول «بنك الشارقة» بنسبة 13.8 % من 31.7 مليار درهم إلى 36 مليار درهم، بينما انخفضت أصول «بنك رأس الخيمة الوطني» بنسبة 7.6 % إلى 52.7 مليار درهم، وتراجعت أصول «بنك الفجيرة الوطني» إلى 39.8 مليار درهم، و«مصرف عجمان» بنسبة 9 % إلى 21.5 مليار درهم، و«البنك التجاري الدولي» 7.9 % إلى 17.14 مليار درهم و«البنك العربي المتحد» 22.4 % إلى 14.8 مليار درهم و«بنك أم القيوين الوطني» 5.25% إلى 13.5 مليار درهم، و«بنك الإمارات للاستثمار» 20.4 % إلى 2.48 مليار درهم.

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