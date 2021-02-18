2.04 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي خلال يناير

المصدر: دبي - عمرو عادل

أظهرت بيانات هيئة دبي للطيران المدني، أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي وصل إلى مليونين و46 ألف مسافر خلال يناير الماضي. وللشهر الثاني على التوالي، تتجاوز أعداد المسافرين مستوى مليوني مسافر منذ بداية إجراءات مواجهة جائحة «كوفيد19» في مارس الماضي، حيث سجلت في ديسمبر 2020، مليونين و185 ألف مسافر.

ووفقاً للبيانات التي حصلت «البيان» عليها، نجح قطاع الطيران في دبي بتحقيق مستويات نمو إيجابية، خلال الشهور الماضية، وذلك منذ السماح باستئناف الحركة الجوية في الإمارة في يوليو.

وخطى مطار دبي الدولي خطوات إيجابية نحو التعافي بعد عام مليء بالتحديات، حيث وصلت حركة المرور السنوية إلى 25.9 مليون مسافر في 2020.

حركة الشحن

وبالنسبة لحركة الشحن، أفادت البيانات، بأن حجم الشحنات الجوية في مطارات دبي بلغ 181 ألفاً و19 طناً مقابل 182 ألفاً و252 طناً في ديسمبر. ووصل حجم الشحنات الجوية عبر مطار دبي الدولي في يناير إلى 166 ألفاً و430 طناً، مقابل 182 ألفاً و252 طناً في ديسمبر.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي حجم الشحن الجوي، عبر مطار آل مكتوم الدولي نحو 14 ألفاً و589 طناً في يناير الماضي، مقابل 17 ألفاً و369 طناً في ديسمبر. وكان إجمالي حجم الشحن الجوي عبر مطار دبي خلال العام الماضي 1.83 مليون طن، مقابل 198 ألفاً و231 طناً عبر مطار آل مكتوم خلال الفترة نفسها.

الحركات الجوية

وبالنسبة لعدد الحركات الجوية في مطارات دبي، فقد وصل إلى 20 ألفاً و648 حركة جوية خلال يناير مقابل 20 ألفاً و903 حركات جوية في ديسمبر. ووصل عدد الحركات الجوية في مطار دبي الدولي، خلال الشهر الماضي إلى 17 ألفاً و526 حركة جوية، مقابل 18 ألفاً و91 حركة جوية في ديسمبر السابق عليه، فيما بلغت في مطار آل مكتوم الدولي 3122 حركة مقابل 2812 حركة في ديسمبر.

وكانت أعداد الحركات الجوية في مطار دبي الدولي، سجلت 184 ألفاً و713 حركة في 2020 مقابل 27 ألفاً و163 حركة جوية في مطار آل مكتوم.

وعلى صعيد شركات الطيران الجديدة المجدولة، أظهرت البيانات أنه تم تسجيل شركة واحدة في دبي خلال يناير الماضي مقابل شركتين في ديسمبر.

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