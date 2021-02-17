72.2 مليار درهم استثمارات ضختها البنوك في الودائع لليلة واحدة 2020

المصدر: أبوظبي ـ وام

بلغت قيمة الاستثمارات، التي ضختها البنوك العاملة بالإمارات في الحسابات الجارية والودائع لليلة واحدة، خلال 2020 لدى المصرف المركزي نحو 72.2 مليار درهم، ما يعكس ارتفاع وتيرة استثماراتها في هذه الأداة المهمة، وذلك بهدف تعظيم إيراداتها.

وتظهر بيانات المصرف المركزي أن إقبال البنوك على الاستثمار في الإيداعات لليلة واحدة رفع من إجمالي رصيدها التراكمي في هذا البند إلى 97.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 285 % مقارنة مع ديسمبر 2019.

ويأتي النمو الكبير في هذا النوع من الاستثمارات بعدما أطلق المصرف المركزي تسهيل إيداع جديد لأجل ليلة واحدة، خلال يوليو من العام الماضي، والذي سمح بموجبه للبنوك التقليدية العاملة في الدولة بإيداع سيولتها الفائضة لدى البنك المركزي على أساس الليلة الواحدة.

ووفقاً لقرار المصرف المركزي فإن هذا التسهيل أصبح الأداة الرئيسية لإدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي الإماراتي قبل إطلاق برنامج الأذونات النقدية، وسيحل محل إصدار شهادات الإيداع لفترة استحقاق أسبوع واحد، ما شكل فرصة استثمارية جديدة للبنوك، التي سارعت إلى اقتناص الفرصة، لتحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد.

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