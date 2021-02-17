39 مبادرة وفعالية لجمارك دبي في شهر الإمارات للابتكار

المصدر: دبي – البيان

تنظم جمارك دبي 39 مبادرة وفعالية تحت شعار «الفرضة تبتكر 2021»، ضمن مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار في إمارة دبي خلال الفترة من 21-27 فبراير الجاري، وتخاطب الفعاليات المتنوعة كافة شرائح المجتمع، حيث خصصت الدائرة 6 فعاليات للعملاء، 9 للشركاء، 19 للموظفين، و5 للمجتمع.

وقال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي: يُعد الابتكار ركيزة أساسية في دائرة جمارك دبي نظراً لما تشهده خدماتنا وعملياتنا من تطوير مستمر انسجاماً مع رؤيتنا بتطبيق أفضل الممارسات العالمية والابتكارات في العمل الجمركي، والتي من شأنها إعلاء سمعة دبي كمركز تجاري عالمي، وجعل دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، مشيراً إلى أن التحديات التي مرت بها دولة الإمارات والعالم، خلال العام الماضي، نتيجة جائحة «كوفيد 19»، أكدت أهمية الابتكار في مواجهة الأزمات وتسهيل التعافي السريع من تداعياتها، ما تمثل في ديناميكية وكفاءة حكومة دولة الإمارات في التعاطي مع هذا التحدي غير المسبوق.

وأضاف: نحرص على تنوع فعاليات الابتكار بجمارك دبي ليصل تأثيرها إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور بهدف نشر ثقافة الابتكار في المجتمع، خاصة وأن مبادرات هذا العام تحمل قيمة مميزة لأنها تتزامن مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي.

وتتضمن مبادرات جمارك دبي إطلاق «دوري الابتكار الأول» وهي مسابقة تتنافس فيها الإدارات الجمركية في الدائرة، بمشاركة العملاء والموردين والشركاء على تقديم الابتكارات الهادفة لتطوير العمل الجمركي وإسعاد المتعاملين والموظفين، وتستمر المسابقة لمدة سنة كاملة يتم بعدها تكريم الفرق الفائزة بتقديم الابتكارات المتميزة، كما تطلق الدائرة منصة «شاور» لتقديم المشورة لموظفي جمارك دبي في مجال تسجيل براءات الاختراع والأصول المعرفية لتمكينهم من تصنيف وتسجيل أفكارهم بالشكل القانوني الصحيح، كما سيتم تنظيم «ملتقى الابتكار الدولي» الثاني عبر تقنية الاتصال المرئي، وورشة عصف ذهني عن التفتيش الافتراضي والبوابات الذكية التي تفصل المنطقة الحرة عن ميناء جبل علي ومناقشة تقليص وقت تقديم الخدمات، وعرض ندوة «مسبار الأمل» بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء لعرض رؤية المركز والمتطلبات الوظيفية لرواد الفضاء.

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