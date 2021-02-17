«سمانا» تبدأ تسليم «جرينز» بقيمة 75 مليون درهم في أرجان

المصدر: دبي- البيان

بدأت شركة «سمانا للتطوير العقاري» في تسليم المفاتيح الأولى للمستأجرين في مشروع «سمانا جرينز» السكني، والبالغ قيمته 75 مليون درهم في «أرجان»، بالقرب من حديقة دبي المعجزة الشهيرة، والتي تعد أكبر حديقة زهور طبيعية في العالم، منطقة دبي لاند، حيث حصلت «سمانا» للتطوير العقاري على شهادة إنجاز البناء الشهر الماضي من سلطة دبي للتطوير.

وقد ترأس حفل التسليم والافتتاح مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي، إلى جانب حضور عدد من كبار المسؤولين من مؤسسة التنظيم العقاري و«سمانا» للتطوير العقاري. كما يقع مشروع «سمانا جرينز» المكون من طابق أرضي+4 طوابق على مساحة مبنية تبلغ 119,580 قدم مربعة، ويحتوي على 122 وحدة سكنية، بما في ذلك الاستوديوهات والشقق ذات غرفة النوم الواحدة أو الاثنتين، بالإضافة إلى ست مساحات مخصصة للبيع بالتجزئة في الطابق الأرضي.

وقد أثنى فريق معاينة المواقع التابع لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي، الذي قام بعملية المعاينة في يوليو 2020، بالتقدير الرفيع عن التقدم المحرز في المشروع على الرغم من الصعوبات التي نتجت عن جائحة «كوفيد 19».

صرح عمران فاروق، المدير التنفيذي لشركة «سمانا» للتطوير العقاري: يعد هذا إنجازاً هاماً لفريق شركة «سمانا» للتطوير العقاري والمقاولين والمستشارين، فقد كانت مهمة الحفاظ على قوة الدفع والاستمرار في عملية البناء أمراً شاقاً خلال فترة الإغلاق التام بسبب الجائحة. وبطريقة ما، فقد توصلنا لوضع معيار جديد.

سرعت شركة «سمانا» للتطوير العقاري من وتيرة عملية البناء، وذلك من خلال تقديم نظام ورديات العمل الليلية للعمال والإشراف على الحالة الصحية للعمالة، وذلك من خلال الالتزام بمعدات الوقاية الشخصية وإجراءات التشغيل القياسية، في إطار الجدول الزمني لتنفيذ المشروع ومراقبة موقع المشروع عن بُعد، من خلال كاميرات المراقبة وربطها بالمكتب الخلفي التابع لشركة «سمانا» للتطوير العقاري، ومن ثمّ فقد ساعدت هذه الإجراءات على إنجاز عمليات الإنشاءات قبل الوقت المحدد لها.

أعلنت شركة «سمانا» للتطوير العقاري مسبقاً إثر تسجيل أعلى إيرادات مبيعات في عام 2020 وتوقعات إيجابية في 2021، زيادة عدد الموظفين بنسبة 55% لعام 2021 لمضاعفة إيرادات المبيعات، كما تخطط الشركة لإطلاق ثلاثة مشاريع سكنية جديدة في دبي لعام 2021.

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