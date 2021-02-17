«كايه أي اف القابضة» في دبي تطلق شبكة مايترا كير للرعاية الصحية في الهند

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة كايه أي اف القابضة ومقرها مركز دبي المالي العالمي، شبكة مايترا كير، وهي نظام بيئي يربط المرضى بمقدمي خدمات الرعاية الصحية من خلال التكنولوجيا ويُحضرهم إلى أعتاب المرضى، ومن المقرر أن يؤدي هذا إلى قلب قطاع الرعاية الصحية في الهند البالغ قيمته 193 مليار دولار أمريكي (14.07 تريليون روبية/ 708.31 مليارات درهم إماراتي)، من خلال جعل الرعاية الصحية تركز على المريض ومنصفة ومستدامة للجميع في كل مكان.

دشنت كايه كايه شايلاجا، وزيرة الصحة والعدالة الاجتماعية وتنمية المرأة والطفل - حكومة ولاية كيرالا، شبكة مايترا كير السبت الموافق 13 فبراير، بحضور الضيوف الكرام الدكتور بينا فيليب (عمدة كاليكوت) وشري أيه براديب كومار (عضو الجمعية التشريعية في كاليكوت (الشمال)) في مستشفى مايترا.

تنشئ شبكة مايترا كير نظاماً بيئياً للرعاية الصحية يتوسع باستمرار يضع المرضى والأطباء ومقدمي خدمات الرعاية الأولية والثانوية والثالثية والحرجة في إطار نظام متكامل واحد، متصل من خلال هياكل أساسية مادية وغير مادية - مما يقلل من فترات التعطل وإهدار الموارد واستخدام أفضل الأطباء والمختبرات وغرف العمليات ومنشآت الرعاية الصحية - لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية بأسعار في متناول الجميع.

يستغرق إطلاق شبكة مايترا كير وقتاً يستعد فيه قطاع الرعاية الصحية الهندي للنمو من 193 مليار دولار أمريكي في عام 2020 إلى 372 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022، مدفوعاً بارتفاع الدخل وتحسين الوعي الصحي ونمط الحياة المستقرة والحصول على التأمين الطبي بصورة مثلى، وفقاً لسوق أسهم العلامات التجارية الهندي.

من المتوقع أن يصل قطاع المستشفيات في الهند إلى 132 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، وتقدر قيمة قطاع الرعاية الأولية في الهند حالياً بنحو 13 مليار دولار أمريكي، بينما تقدر قيمة قطاع السياحة الطبية بنحو 9 مليارات دولار أمريكي، وبلغ عدد المراكز الفرعية، اعتباراً من أبريل 2020، 169.031 مركزاً وارتفع عدد المراكز الصحية الأولية إلى 33.987 مركزاً، وبلغ عدد الأطباء الحاصلين على مؤهلات طبية معتمدة في الهند 1.26 مليون طبيب في سبتمبر 2020.



نمو وتطور



وقال فيصل إي. كوتيكولون، رئيس مجلس الإدارة المؤسس لشركة كايه أي اف القابضة ومستشفى مايترا، «على الرغم من النمو والتطور في قطاع خدمات الرعاية الصحية لدينا لكن هناك بعض الأشياء التي لم تتغير – مثل قوائم الانتظار الطويلة للاستشارة والتشخيص والعلاج المكلفين، وقائمة الانتظار الطويلة للعمليات الجراحية - مما أدى إلى تزايد الشعور بالإحباط بين المرضى».

«يحتاج قطاع الرعاية الصحية الهندي على وجه التحديد والقطاع بوجهٍ عام إلى تدخل فني لوضع المرضى في مركز العملية برمتها، ويجب أن تتطور الرعاية الصحية من حولهم، وأعادت شبكة مايترا كير تصميم نظام تقديم الرعاية الصحية لتحقيق ذلك».

تم إطلاق أول عيادة تابعة لعالم شبكة مايترا كير في كاساراجود، والتي سميت باسم عيادة مايترا كير في شيماند، والتي تجمع تجربة مستشفى مايترا ذات المستوى العالمي في منشأة تبلغ مساحتها نحو 4.400 قدم مربع.



من الهند إلى العالم انطلاقاً من دبي



كما أعلنت شركة كايه أي اف للرعاية الصحية عن تعاونها الرائد مع المستشفى الكندي التخصصي في دبي، والذي سيكون بمثابة مركز امتياز مشترك، حيث يوفر مجموعة كاملة من الخدمات في إطار رعاية أمراض القلب والأوعية الدموية - والتي سيتمكن المستشفى التخصصي الكندي حالياً من تقديمها لأول مرة نتيجة لشراكته مع شبكة مايترا كير.

يتماشى هذا التعاون مع هدف شركة كايه أي اف للرعاية الصحية المتمثل في المساعدة في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً للسياحة الطبية من خلال تطوير حزم مصممة خصيصاً، بالإضافة إلى إدخال جراحات عالية التخصص في المنطقة بأسعار معقولة، وتحسين تكاليف القوى العاملة الطبية، وزيادة الاستفادة من القدرات في التخصصات الرئيسية في المستشفيات القائمة في الإمارات.

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