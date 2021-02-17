إطلاق «سوق المرفأ» لتعزيز تجارة الجملة في دبي

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «نخيل مولز»، ذراع البيع بالتجزئة لـ«نخيل»، «سوق المرفأ» للبيع بالجملة بالتعاون مع «موانئ دبي العالمية»، الهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم.

ويحتل «سوق المرفأ» موقعاً استراتيجياً في «جزر ديرة» ويمتد على طول 1.9 كيلومتر على الواجهة البحرية، وهو يقع على مقربة من ميناءي راشد والحمرية و«مرسى ديرة»، مع إمكانية الشحن والاستيراد مباشرة إلى 2500 متجر وجناح. وسوف يعمل هذا المركز النابض بالحياة المخصص للبيع بالتجزئة والتجارة العامة والذي من المتوقع افتتاحه في إبريل 2021، سبعة أيام في الأسبوع وعلى مدار 365 يوماً في السنة، وهو سوف يستقبل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أراضيها والسياح القادمين إليها، وذلك من أجل القيام برحلة تسوق واسعة النطاق والاستمتاع بها.

وسوف يوفر «سوق المرفأ»، المركزي الشامل الذي يتخذ من منطقة ديرة مقراً له وهو أقدم وجهة تجارية تتمتع بطابع تقليدي عريق في دبي، فرصاً للنمو بتكلفة معقولة للتجار عبر تقديم مزايا متعددة لهم بما في ذلك السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% واسترداد رأس المال والأرباح وعدم وجود قيود على تحرّكات العملات والسهولة اللوجستية، بالإضافة إلى تسهيلات أخرى مثل التخزين والمساحات المكتبية وصالات العرض ومرافق البيع بالتجزئة والمأكولات والمشروبات، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية إنجاز المعاملات كافة بحد أدنى من استخدام المستندات الورقية.



تشجيع الاستثمارات

تُعد دبي بالفعل، ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم، إذ تخدم إضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، أسواقاً أخرى متعددة من بينها أفريقيا والعراق واليمن، ويوفر «سوق المرفأ» فرصة فريدة من نوعها لتشجيع الاستثمارات الداخلية وتعزيز التجارة مع البلدان المجاورة.

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لمشاريع الضيافة وإدارة الأصول في «نخيل مولز» في هذه المناسبة: إن دبي تتميز بتفوقها في حركة البضائع والسلع على المستوى العالمي من خلال مرافق الموانئ، وقد كشفنا النقاب أيضاً عن وجود فرص متعددة يستفيد منها أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على صعيد البيع بالجملة. وسوف يعمل «سوق المرفأ» على سدّ هذه الفجوة ويوفر تجربة مركزية حيوية لتداول السلع التجارية وحركة اقتصادية نشطة جديدة. وسوف تعزز شراكة «نخيل مولز» مع «موانئ دبي العالمية» التزامنا الطويل الأمد تجاه دفع قطاع البيع بالتجزئة في دبي إلى الأمام.



تعزيز الخدمات

من جهته، قال محمود البستكي، المدير التنفيذي للعمليات في دبي التجارية العالمية: سيعزز إطلاق سوق المرفأ من قدرات تجارة الجملة في دبي؛ حيث نؤكد عبر شراكتنا مع نخيل مولز، المطور الرائد لمشاريع تجارة التجزئة في دبي، التزامنا بتوفير حلول فعالة لسلسلة الإمداد والتوريد العالمية، وتعزيز الخدمات اللوجستية لقطاع الشحن في المنطقة، ونتطلع إلى استفادة المشروع من تطبيق «ناو» الذي أطلقناه مؤخراً، والذي يربط مالكي سفن الشحن الخشبية بالتجار، ويتيح لهم إمكانية البحث والتفاوض وحجز الشحنات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لميناء راشد وميناء الحمرية ومرفأ ديرة بإدارة موانئ دبي العالمية«.

وسوف تحوّل»جزر ديرة«، مدينة نخيل الجديدة الممتدة على مساحة 14.3 كيلومتراً مربعاً على الواجهة البحرية، أقدم المراكز التجارية وأكثرها تقليدية في الإمارة إلى وجهة عالمية المستوى تصلح للعيش والسياحة والبيع بالتجزئة والترفيه. وقد أضاف هذا المشروع 40 كيلومتراً إلى ساحل دبي، بما في ذلك 21 كيلومتراً من الشواطئ البحرية.

ويشار إلى أن»سوق المرفأ«هو التعاون الثاني من نوعه بين»نخيل مولز«و»موانئ دبي العالمية) الذي يتم الإعلان عنه في غضون الأشهر الخمسة الماضية، إذ تم إطلاق المنصة التجارية الإلكترونية dragonmart.ae في سبتمبر 2020.

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