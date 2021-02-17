53.4 مليون درهم أرباح مصرف عجمان 2020

المصدر: عجمان - البيان

أعلن مصرف عجمان نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، حيث بلغت عائدات المصرف 614.6 مليون درهم في عام 2020 مقارنة بـ 636.0 مليون درهم في العام السابق. كما حقق المصرف أرباحاً تشغيلية بلغت 53.4 مليون درهم في 2020.

وتأكيداً على قدرة المصرف على التأقلم، فقد حقق مصرف عجمان تقدماً في تحقيق أهداف أعماله المنشودة رغم التحديات الاقتصادية غير المسبوقة والظروف المضطربة التي شهدتها الأسواق العالمية بسبب تداعيات انتشار الوباء العالمي على جميع القطاعات الاقتصادية. ومع هذا يأتي الأداء القوي للمصرف انعكاساً لقوة السيولة ونسب رأس المال التي يمتلكها، إلى جانب المستوى العالي من التفاني في العمل والالتزام بتقديم الخدمة المتميزة للعملاء وضمان استمرارية جميع العمليات خلال الأزمة. وبلغت تكاليف الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية 235.1 مليون درهم مقارنة بـ 258.5 مليون درهم في 2019، وذلك نتيجة للكفاءات التشغيلية التي نجح المصرف في تحقيقها.

وقال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: مصرف عجمان هو جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية الوطنية، وبينما تشهد البيئة التشغيلية تطوراً نوعياً تبعاً للتحديات المستمرة، فقد تمكنا بالرغم من ذلك من إحراز تقدم عظيم، وذلك من خلال نظام العمليات القوي لدينا، وعن طريق اتخاذ القرارات والاحتياطات والإدارة المنضبطة. وبكل عزيمة واصل فريق عملنا المتفاني عمله الدؤوب في خدمة عملائنا بفعالية وكفاءة طوال هذا العام المليء بالتحديات. وتشهد على ذلك النتائج المثمرة التي حققها المصرف في الحفاظ على جودة واستمرارية الخدمات المقدمة.

وأضاف: نمضي قدماً للمرحلة القادمة، مع التركيز على بناء الزخم في مجالاتنا الأساسية لتحقيق النمو طويل الأجل والربحية والقيمة المستدامة مع تمهيد الطريق لتحقيق نجاح أكبر مع تقديم المنتجات الرائدة في الصناعة وتوظيف الحلول الرقمية المبتكرة واتباع الاستراتيجيات القوية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز