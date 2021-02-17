17 شركة من أيرلندا الشمالية تعرض منتجاتها في «جلفود»

المصدر: دبي- البيان

تعرض 17 شركة للأطعمة والمشروبات بأيرلندا الشمالية منتجاتها الغذائية ضمن فعاليات معرض جلفود 2021. وستكون هذه هي المرة الرابعة عشرة التي تشارك فيها أيرلندا الشمالية بهذه الفعالية.

وستتضمن أبرز المعروضات تشكيلةً من منتجات الألبان عالية الجودة المصنوعة من مصادر حيوانية تتغذى على النباتات، وزيوت بذور اللفت المنكهة، والخل البلسمي، وخل التفاح الطبيعي، والفشار، ومنتجات الوجبات الخفيفة الخالية من الجلوتين المصنوعة من الخضراوات والفاكهة، بالإضافة إلى تشكيلة من شوفان العصيدة وحبوب الإفطار المصنوعة من الشوفان.

وتُعتبر دول مجلس التعاون الخليجي إحدى الأسواق العالمية الأسرع نموًا لمنتجات أيرلندا الشمالية؛ وقد أثبت معرض جلفود في السنوات الأخيرة أنَّه أحد عوامل التمكين الرئيسية لصادرات أيرلندا الشمالية إلى منطقة الخليج بمجال الأغذية والمشروبات. كما حصلت شركة «وايتس سبيدي كوك» - وهي شركة منتجة لشوفان العصيدة والغرانولا في جميع أنحاء أيرلندا والمملكة المتحدة - في العام الماضي على عقود بمنطقة الشرق الأوسط تُقدّر قيمتها بأكثر من مليون جنيه استرليني.

وفي ظل اتجاه أنظار شركات أيرلندا الشمالية نحو زيادة تواجدها في أسواق الخليج الرئيسية، تتطلع «استثمر في أيرلندا الشمالية» إلى عقد صفقات توزيع ضخمة طوال فترة إقامة الفعالية.

سيُقام جناح «استثمر في أيرلندا الشمالية» في القسم S1 – D34 من معرض جلفود بمركز التجارة العالمي بدبي، في الفترة من 21 - 25 فبراير. ومن بين الشركات التي سيضمها جناح أيرلندا الشمالية بمعرض جلفود لعام 2021:

• «باليليسك ديريز»: منتج الألبان منذ عام 1820. وهي تنتج حاليًا الجبن المغطى بالعفن الأبيض المحتفظ بكامل نكهته والمصنوع من ألبان قطيع واحد من الأبقار.

• «بي فري»: العلامة التجارية للمخبوزات الخالية من القمح والجلوتين.

• «برويتر جولد»: شركة متخصصة في إنتاج زيت بذور اللفت المعصور على البارد من نوع بذور واحد.

• «بورين بالساميكس»: مُنتِج للخل البلسمي ذي النكهات الطبيعية بكميات صغيرة.

• «ديلاي لايتس»: شركة للأطعمة الجاهزة تُنتج أكثر من 20 مليون منتج كل عام.

• منصة «فودز كونتكتد»: منصة برمجية تعمل على إضفاء الابتكارات وعمليات التحوَّل على عمليات سلاسل التوريد.

• «كيستريل فودز»: شركة لتصنيع الوجبات الخفيفة عالية الجودة من الفاكهة المجففة والمكسرات والغرانولا.

• «غلينز أوف أنتريم» للبطاطس: الشركة المصنّعة لرقائق «غلينز أوف أنتريم» و«شنديجز».

• «جرين فيلدز»: شركة دولية لتجارة منتجات الألبان تورّد مكونات منتجات الألبان ومنتجات الألبان المتخصصة ومنتجات الألبان النهائية للعملاء.

• «هيفينلي تايستي»: مزود لمنتجات الوجبات الخفيفة الصحية للأطفال والصغار إلى تجّار التجزئة والموزعين في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

• «ماكل سناكس»: مصنع للوجبات الخفيفة العضوية المقرمشة تحت اسم العلامة التجارية التابعة له («كلوي»)، وأيضًا لصالح العلامات التجارية الرائدة في مجال أغذية الأطفال.

• «ناتشرال آمبر»: خل تفاح عضوي حائز على العديد من الجوائز

• «تايتو كريسبس»: شركة لتصنيع رقائق البطاطس والفشار.

• شركة «سوكي» لصناعة الشاي: وهي شركة تتبع معايير أخلاقية في إنتاج وخلط أكثر من 50 نوعًا من أوراق الشاي السائبة وتقديمها بشكل جميل في عبوات خالية من البلاستيك بنسبة 100٪.

• شاي «طومسون»: شركة عائلية مستقلة تأسست وخلطت الشاي على مدى أربعة أجيال في بلفاست منذ عام 1896.

• شركة«ويفر»: من كبار موردي وموزعي أقماع الآيس كريم وأقماع الوافل والأقماع المغموسة بالشوكولاتة ومختلف أنواع الأقماع الأخرى في أيرلندا والمملكة المتحدة.

• «وايتس»: واحدة من أقدم العلامات التجارية في أيرلندا. تطحن «وايتس» الشوفان في موقعها الأصلي بشركة «تاندراجي» في أرماغ منذ عام 1841، وتنتج شوفان العصيدة وحبوب الإفطار المصنوعة من الشوفان؛ من الشوفان الجامبو العضوي إلى الغرانولا والشوفان المحمص.

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