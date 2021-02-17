بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية بحيّ «إيلان» في «تلال الغاف»

المصدر: دبي- البيان

بدأت الأعمال الإنشائية في حيّ «إيلان» في «تلال الغاف»، الذي تطوره «ماجد الفطيم العقارية»، وتم منح عقود لشركة اتحاد الهندسة الإنشائية لمقاولات البناء، وشركة عارف وبن طوق للاستشارات الهندسية والمعمارية.

وتضم العقود الممنوحة للمرحلة 1و2 و3 من «إيلان» 916 وحدة سكنية تحتوي على مجموعة متنوعة من منازل التاون هاوس، المكونة من ثلاث وأربع غرف نوم، بقيمة إجمالية تبلغ 583 مليون درهم، وسيتم تسليم المنازل على مراحل ابتداء من ديسمبر 2022.

وشهد حيّ «إيلان» السكني نجاحاً تمثل في بيع كل الوحدات السكنية المطروحة في مختلف مراحل المشروع، خلال أسبوع واحد من إطلاقها، فيما تمّ بيع الوحدات المطروحة للمرحلة الثالثة بالكامل خلال 48 ساعة فقط. وهناك إقبال على المشروع من قبل المستثمرين والمشترين من مختلف الجنسيات، حيث يحتضن حالياً المشروع أكثر من 55 جنسية مختلفة.

وقال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع الوجهات المتكاملة في «ماجد الفطيم العقارية»: نتيجة للخطوات الجريئة التي اتخذتها قيادة دبي لتعزيز جاذبية الإمارة للعيش، والعمل، والاستثمار على المدى البعيد، شهدنا تحولاً من الإقبال على المراكز الحضرية المزدحمة نحو المجمعات السكنية، التي توفر مساحات واسعة وتتمحور حول العائلات، في سوق العقارات في دبي. وتشهد الفلل ومنازل التاون هاوس، بشكل خاص، نمواً ملحوظاً، حيث يتطلع المستثمرون إلى الاستفادة من الطلب المتزايد، فيما تستفيد العائلات من الفرص المتوفرة ل.

وكونه جزءاً من التزام «ماجد الفطيم» بالتصاميم والمساكن، التي تحقق أعلى معايير الاستدامة، يتميّز المجمع بأحياء سكنية يمكن التنقل بينها سيراً على الأقدام، وهي متصلة بالمساحات الخضراء، والمسارات المخصصة لركوب الدراجات وممارسة الجري، ومحاطة بأشجار الغاف الخضراء، التي تحتفي بالتراث الإماراتي الأصيل، والتي اُسْتوحي منها اسم المشروع.

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