تقرير بيوت ودوبيزل: فرص جذابة للمستثمرين في عقارات الشارقة وعجمان

المصدر: دبي - البيان

أظهر السوق العقاري في الشارقة وعجمان قدرته على تحقيق تنافسية عالية خلال عام 2020، وذلك من خلال الفرص الاستثمارية الجذابة التي قدمها للمستثمرين والمستأجرين، وذلك بحسب النتائج الواردة في تقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات الشارقة وعجمان لعام 2020. وأشار التقرير إلى أن انخفاض الأسعار مصحوباً بالإجراءات الحكومية لدعم قطاع العقارات بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام، قد ساهم بتعزيز أداء السوق العقاري في الإمارتين.

وأشارت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان عن معاملات عقارية بلغ مجموعها 8.9 مليارات درهم في عام 2020، بينما سجلت الشارقة نمواً بنسبة 10٪ على أساس سنوي في المعاملات في الربع الثالث 2020 وفقاً لـ دائرة التسجيل العقاري بالشارقة. كما أعلنت شركة أرادا العقارية في الشارقة زيادة مبيعاتها بنسبة 35٪ العام الماضي، مما يشير إلى وجود اهتمام كبير من قبل المشترين بالعقارات التي لا تزال قيد الإنشاء في الإمارة.

وواصلت الإمارتان تقديم عائد استثماري ممتاز للمستثمرين يصل إلى 11٪ في مجتمعات معينة، في حين ظلت أسواق الإيجارات في الشارقة وعجمان مركزاً للعقارات ذات التكلفة المنخفضة.



الشارقة



تحوّل اهتمام المستثمرين المحتملين نحو منطقة المجاز كخيار أول لشراء العقارات في عام 2020، وحققت القادسية عائداً مرتفعاً على الاستثمار بنسبة 11.3٪ للشقق الجاهزة للبيع والسكن، تلتها منطقة الغرب التي تقدم متوسط عائد استثمار بنسبة 8.2٪.

وكشف التقرير السنوي لموقعي بيوت ودوبيزل بأن الشارقة ظلت أيضاً خياراً مهماً للمستأجرين في عام 2020، وبرزت منطقة النهدة كأفضل خيار للمستأجرين في الشارقة، تلتها عن كثب منطقة المجاز التي باتت المفضلة لدى المستأجرين منذ فترة طويلة. وبلغ متوسط إيجارات الشقق في النهدة 17 ألف درهم إماراتي لشقق الاستوديو، و25 ألف درهم للشقق ذات غرفة نوم واحدة، و33 ألف درهم للشقق ذات غرفتي نوم.

وأبدى المستأجرون المحتملون اهتمامهم أيضاً بالأحياء ذات الأسعار المنخفضة مثل مويلح ومويلح التجارية، بينما ظلت القاسمية والتعاون والخان هي الخيارات الأكثر طلباً للأحياء الحديثة. وعندما يتعلق الأمر بعقارات الفلل، فقد أظهر المشترون والمستثمرون اهتماماً أكبر بمنطقة حوشي، بينما كانت شرقان هي الخيار الأفضل للمستأجرين المحتملين. وحققت منطقة البراشي عوائد جيدة بنسبة 6.2٪ للفلل، مما جعل من المنطقة خياراً مرغوباً لدى المستثمرين الحريصين على الاستفادة من عائد استثماري عالٍ.



عجمان



صنّفت مدينة الإمارات على أنها المنطقة الأكثر طلباً لشراء الشقق. وشهدت المناطق المركزية مثل الراشدية وعجمان وسط المدينة زيادة تنافسية في سعر القدم المربع، مما زاد من الطلب عليها من قبل المشترين والمستثمرين. ومن حيث العائد على الاستثمار، حققت الشقق في مدينة الإمارات وعجمان وسط المدينة عوائد عالية بلغت 9.7٪ و9.5٪ على التوالي.

وكانت النعيمية الوجهة المفضلة للمستأجرين الباحثين عن شقق في عجمان. شهد متوسط سعر العرض للإيجارات في النعيمية انخفاضاً ملحوظاً يصل إلى 10٪. وطرأ انخفاض بسيط على سعر الإيجارات في عقارات الأحياء المركزية الأخرى مثل الراشدية والجرف، وكذلك الضواحي الفرعية بما في ذلك مدينة الإمارات والروضة، بنسبة تقل عن 13٪ للشقق.

أبدى المشترون المحتملون المهتمون بالفلل في عجمان اهتماماً أكبر في منطقة المويهات. وحازت الروضة على أكبر قدر من الاهتمام من قبل المستأجرين المحتملين. للمستثمرين الباحثين عن عائد عالٍ على الاستثمار، وقدمت الفلل في عجمان أبتاون متوسط عائد استثمار بلغ 6.5٪ في عام 2020.

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