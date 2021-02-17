"أدين" تختار دبي مقراً إقليمياً لتوسع عملياتها في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن انضمام شركة "أدين" الهولندية، المزوّد العالمي لتكنولوجيا المدفوعات إلى مجتمع المركز المالي، والتي تبلغ قيمتها السوقية 66.4 مليار يورو، وعالجت أكثر من 303.6 مليار يورو من المعاملات في عام 2020.

وكانت شركة "أدين" قد أعلنت عن توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط في نوفمبر 2020، حيث اختارت مركز دبي المالي العالمي ليكون المقر الإقليمي لعملياتها في المنطقة، نظراً لمكانته الرائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ولاحتضانه منظومةً شاملةً من الشركات المتخصصة في مجال المال والأعمال.

ويتكامل توسيع نطاق عمليات "أدين" في دبي مع حضورها في كبرى المدن المالية حول العالم، مثل نيويورك ولندن وهونج كونج وسنغافورة وطوكيو.

وستسهم هذه الخطوة في مساعدة المستثمرين ضمن قاعدة عملاء "أدين" على إطلاق عملياتهم في المنطقة بمرونة، إضافة إلى تمكينهم من الوصول بسهولة إلى جميع خدمات هذه المنصة العالمية.

ويستمر مركز دبي المالي العالمي في اجتذاب مزيد من شركات المدفوعات العالمية وكبرى شركات التكنولوجيا إلى المنطقة عبر منظومته المالية الشاملة، ما يتيح لهذه الشركات توسيع حضورها في أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وستنضم "أدين" إلى أكبر منظومة متنامية في المنطقة تشمل أكثر من 2,500 شركة مسجّلة نشطة ومجتمع أعمال مزدهر يضم ما يزيد على 300 شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية.

ويتميز مجتمع المركز بتنوع الشركات العاملة من خلاله حيث يضم الشركات الناشئة وشركات الخدمات المالية ذات المكانة الراسخة، وشركات رأس المال المغامر والمؤسسات التعليمية اللازمة لبناء الكوادر البشرية التي يحتاجها القطاعين المصرفي والمالي في المنطقة، حيث تتعاون كافة مكونات هذا المجتمع الحيوي لبناء مستقبل القطاع المالي وضمان ازدهار قطاعات اقتصاد المستقبل.

تعليقاً على ذلك، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسعدنا انضمام شركة "أدين" إلى مركز دبي المالي العالمي الذي اختارته ليكون مقراً لعملياتها الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط. وستتمكن الشركة من خلال هذه الخطوة من الانضمام إلى منظومة أعمال هي الأكبر والأكثر ابتكاراً وتطوراً في المنطقة، والتي تضم أكثر من 2500 شركة خدمات مالية تتعاون فيما بينها لرسم ملامح مستقبل القطاع المالي.

وأضاف أميري: "نتطلع للعمل عن قرب مع "أدين" لتمكينها من مواصلة توسيع أعمالها بنجاح في أسواق المنطقة، عبر الاعتماد على المكانة الاستراتيجية للمركز المالي ومنظومته المتكاملة وبنيته التحتية التي تعد من الأفضل عالمياً، فضلاً عن قوانينه ولوائحه التنظيمية التي تتسم بالشمولية والمرونة وتراعي مصالح شركائنا دائماً لحرصنا المستمر على تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة".

بدوره قال ساندر مارتينز، رئيس قسم الشرق الأوسط في شركة أدين: "سيساعد انضمامنا إلى منظومة شركات مركز دبي المالي العالمي على تطوير محفظة عروض وخدمات تلبي متطلبات عملائنا من المستثمرين على المستويين المحلي والدولي، إذ تزخر منطقة الشرق الأوسط بفرص هائلة، ونتطلع إلى النمو في هذه المنطقة، من خلال مركز دبي المالي العالمي الذي كان لنا بمثابة خيار واضح ومثالي".

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