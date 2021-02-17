القرية العالمية تحقق الرقم القياسي الـ 15 في غينيس

المصدر: دبي - البيان

تمكنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، من تحقيق رقم جديد في غينيس للأرقام القياسية، حيث استطاعت يوم الاثنين 15 فبراير 2021، الاقتراب من هدفها في تحقيق 25 رقماً قياسياً احتفالاً بموسم اليوبيل الفضي، محققة 15 رقماً حتى الآن.

واستطاعت الوجهة العائلية إحراز هذا الإنجاز الجديد بالتعاون مع 26 حرفي وفنان يعملون في جناح أفريقيا، نجحوا في تحقيق "أكبر عدد من الأساور الخرزية يصنعها فريق خلال ساعة". وكان الفريق قد حقق الرقم في المحاولة الثانية له بعد أن كانو قد اقتربوا من ذلك في المحاولة الأولى ولكن بدون أن يصلوا إلى الهدف، مؤكدين على أهمية قيم الإلتزام و العمل الجماعي في تحقيق الأهداف المرجوة.

واستطاع فريق من المتطوعين تحقيق الرقم القياسي، وسط تشجيع من ضيوف القرية العالمية الذين راقبوا بحماس محاولة تحقيق الرقم أثناء تواجدهم في جناح أفريقيا، حيث تم تصميم 575 سواراً من حبات الخرز الغنية بالألوان الحيوية التي تحتفل بالثقافات الإفريقية المتنوعة خلال ساعة واحدة، متخطين الحد الأدنى المطلوب والمتمثل في تصميم 375 سواراً. واستخدم في تصميم الأسوار عدد هائل من الخرز والخيوط والإبر، التي تم تقديمها من قبل المتاجر والمنافذ الموزعة داخل الجناح، وهي معروضة حالياً للبيع في جناح أفريقيا.

تستمر القرية العالمية بالترحيب بضيوفها يومياً في الموسم 25 إبتداءً من الساعة 4 عصراً لغاية 18 أبريل 2021، مع باقة من أروع البرامج الثقافية والترفيهية على مستوى المنطقة ولجميع أفراد العائلة، لتجربة عالم من الروائع.

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