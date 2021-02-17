4300 رخصة اقتصادية جديدة في 15 يوماً

المصدر: (أبوظبي - وام)

واصلت الأنشطة الاقتصادية والتجارية في الإمارات، تعزيز مؤشراتها الإيجابية، مما يعكس ارتفاع وتيرة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد الوطني.

وأظهرت أحدث الإحصائيات التي يوثقها السجل الوطني الاقتصادي، إصدار أكثر من 4300 رخصة لأنشطة اقتصادية وتجارية في جميع إمارات الدولة خلال الـ 15 يوماً الأولى من فبراير.

وفي ظل تواصل نمو أنشطة القطاع، فقد ارتفع إجمالي عدد الرخص الصادرة في الدولة إلى أكثر من 745 ألف رخصة وسط استمرار نشاط القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وقال حمد العوضي، عضو غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورئيس لجنة التجارة، لوكالة أنباء الإمارات، إن الإمارات اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات لحماية المكتسبات الاقتصادية لمواجهة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.

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