10 ملايين دولار مبيعات ألماس في مزاد بدبي

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أفادت مجموعة «ألروزا» الروسية المتخصصة في التنقيب عن الألماس وتجارته، بأن حصيلة أول مزاد أجرته في دبي خلال العام الجديد لبيع الألماس الخام «عيار أعلى من 10.8 قراريط» بلغ 10 ملايين دولار.

وبحسب بيان أصدرته المجموعة ونشره موقع «ماينينغ. كوم» الشبكي الأمريكي، فإن المزاد أجري في دبي خلال الفترة من 19 من يناير وحتى 9 من فبراير.

وذكرت أنها باعت خلال المزاد المذكور 104 ألماسات خام، بلغت أوزانها الإجمالية 1500 قيراط. وأوضحت المجموعة أن العملاء الذين اشتروا الألماسات يمثلون 39 شركة تنتمي إلى الإمارات، بلجيكا، الولايات المتحدة الأمريكية، الهند وإسرائيل. وقال ايفيجيني أجوريف، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «بدأ الطلب على الألماس الخام الذي نبيعه في التعافي منذ نهاية العام الماضي، ونحن الآن ما زلنا في وضع مستقر». وأضاف: «بعنا ما يزيد على 80% من الألماسات المعروضة في المزاد، وإيرادات المبيعات كانت جيدة».

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