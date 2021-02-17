«الخليج للملاحة» تستحوذ على أسطول ناقلات يوناني

المصدر: (دبي - البيان)

وقعت شركة الخليج للملاحة مذكرة تفاهم مع شركة «إمباير للملاحة» اليونانية تنص على عقد شراكة استراتيجية بين الجانبين في مجال النقل البحري من خلال استحواذ شركة الخليج للملاحة على مجموعة من ناقلات المواد البتروكيماوية وناقلات البضائع الصب الجافة. تمتلك شركة «إمباير للملاحة» اليونانية أسطولاً متنوعاً وحديثاً يتكون من 20 سفينة نقل مواد بتروكيماوية و16 سفينة بضائع صب جافة.

ويقع مقر الشركة التي تم تأسيسها 2009 في أثينا، وهي مختصة في مجال الإدارة التجارية والفنية لسفن ناقلات المواد النفطية والكيماوية وغيرها. وستتم عملية الاستحواذ بعد الحصول على كافة الموافقات الضرورية لإتمام العملية. ومن المتوقع أن يتم توظيف الناقلات الجديدة مع عملاء محليين وفي دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق أعلى فائدة وبما يسهم في ارتفاع عائدات الشركة مستقبلاً.

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