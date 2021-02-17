3 جوائز لمجموعة التدقيق الداخلي بمؤسسة مدينة دبي للطيران

المصدر: دبي - البيان

بدعم من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مؤسسة مدينة دبي للطيران، حصلت مجموعة التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر بمؤسسة مدينة دبي للطيران على 3 جوائز في المسابقة المهنية التي تطرحها جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات سنوياً تحت عنوان الممارسات الرائدة في التدقيق الداخلي.

وتهدف المسابقة إلى تكريم إدارات التدقيق الداخلي في القطاعين الحكومي والخاص التي تحقق أفضل النتائج في تطبيق وتنفيذ الممارسات والمعايير بكفاءة وفعالية. وفازت المجموعة بجائزتين عن القطاع الحكومي في فئة (الحوكمة وتقييم المخاطر) وفئة (تقنية المعلومات). كما فازت المجموعة بالجائزة الكبرى عن نفس القطاع، وجاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر السنوي التاسع للرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي والذي أقيم مؤخراً في نسخته الافتراضية تحت عنوان (CONNECTING OPPORTUNITIES).

وقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد بتكريم مجموعة التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر على هذا الإنجاز بحضور خالد الحليان الرئيس التنفيذي للمجموعة، ومريم المرزوقي - نائب الرئيس التنفيذي، ود. منال كامل - مدير تنفيذي لإدارة التدقيق الداخلي.

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