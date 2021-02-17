1.7 مليون مقعد على الرحلات عبر مطار دبي خلال فبراير

المصدر: دبي - عمرو عادل

قالت مؤسسة «أو إيه جي»، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، إن السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية في مطار دبي الدولي، أزحم مركز طيران في الشرق الأوسط، بلغت 1.66 مليون مقعد خلال فبراير الجاري.

وأظهر التقرير الشهري للمؤسسة والذي حصلت «البيان» على نسخة منه، أن السعة المقعدية التي وفرتها شركات الطيران على الرحلات الدولية المغادرة لمطار دبي، سجلت تراجعاً حتى 20 فبراير، مقابل 1.9 مليون مقعد حتى 20 يناير الماضي.

وجاء مطار دبي ضمن قائمة أكبر 20 مطاراً في العالم إتاحة للسعة المقعدية، التي توفرها شركات الطيران على الرحلات الدولية المغادرة في فبراير، فيما تصدر إقليمياً ليستحوذ على نحو 22.3% من إجمالي السعة المقعدية لمطارات الشرق الأوسط، البالغة 7.44 ملايين مقعد.

واستحوذت مسارات الطيران بين الإمارات و3 دول هي الهند وباكستان ومصر على 3 مراتب بين أكبر 20 مساراً جوياً من حيث السعة حول العالم. وسجل مسار الطيران بين الإمارات والهند، النمو الوحيد بين أعلى المسارات حول العالم بالسعة في فبراير مرتفعاً بنسبة 5.2% مقارنة مع يناير بدعم من الطلب على السفر من الهند إلى الإمارات.

وجاء في المرتبة الثانية عالمياً كأكثر المسارات في السعة المقعدية بنحو 1.07 مليون مقعد بعد مسار الطيران بين أمريكا والمكسيك. وكان مسار الطيران بين الإمارات وباكستان الرابع عالمياً بنحو 431.6 ألف مقعد، ومسار الطيران بين الإمارات ومصر الثامن عشر بنحو 223 ألفاً.

السعة المقعدية

وأفادت مؤسسة «أوه إيه جي» أن حجم السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات الإمارات ابتداءً من 15 فبراير ولمدة أسبوع زاد بنسبة طفيفة إلى 582 ألف مقعد مقابل 578 ألفاً الأسبوع الماضي.

وبحسب البيانات الأسبوعية، التي تقيس أداء أكبر 10 دول من حيث أسواق الطيران الداخلي والدولي و20 شركة طيران حول العالم، تستحوذ الإمارات على 26.25% من السعة التي تشغلها شركات الطيران بالمنطقة والبالغة 2.21 مليون مقعد.

وجاء سوق الإمارات كثاني أكبر سوق للرحلات الجوية بالمقاعد الدولية، وتصدرت الولايات المتحدة بـ1.25 مليون مقعد، فيما جاءت فرنسا ثالثة بـ 307 آلاف مقعد، ثم ألمانيا بـ 285.23 ألف مقعد، والمملكة المتحدة بـ 260.2 ألفا. وتشغل طيران الإمارات التي جاءت ضمن أكبر 20 ناقلة حول العالم في السعة المقعدية 456.9 ألف مقعد على الرحلات الدولية الأسبوع الجاري.

رحلات مغادرة

بلغ عدد الرحلات الدولية المغادرة من مطارات الدولة 2462 رحلة خلال الأسبوع الذي بدأ 20 فبراير مقابل 2438 رحلة بالأسبوع السابق بنحو 22% من إجمالي الرحلات بالمنطقة والبالغ 11.1 ألف رحلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز